Hafta sonu indirimleri 12 Kasım’da başladı! A101’den çeyiz alışverişi yapacaklara müjde! Trendyolu’da geçti: ev ürünlerinde...

A101'den çeyiz alışverişi yapacaklara müjde duyuruldu. Ev eşyalarında şaşırtan indirimler yapıldı. 12 Kasım 2021 tarihinde başlayan indirimler 30 Kasım'a kadar devam edecek. Hafta sonunu da kapsayan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İndirimdeki bir çok üründe şimdiden tükendi. Kapanın elinde kalacak, vatandaşlar akın akın marketlere koşuyor. Stoklarla sınırlı ürünlerin neler olduğunu henüz bilmeyenler aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. İşte 12 Kasım aktüel ürünler kataloğu tam liste!