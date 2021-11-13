İŞKUR üzerinden KPSS’li, KPSS’siz kamu ve kurum dışı işçi alımları başladı! 112 bin 713 kişilik dev personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar...

İŞKUR tarafından yayınlanan güncel ilanlar takip ediliyor. İŞKUR her ay yayınladığı kamu personel alımları ve kurum dışı kamu işçi alımı ilanlarıyla binlerce kişinin iş bulmasına vesile oluyor. Kasım ayı güncel ilanlarda 112.513 açık işçi sayısı olduğu duyuruldu. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı oluyor. Adaylardan KPSS şartı istenebildiği gibi KPSS şartsız iş ilanları da bulunuyor. Haberimizde kamu personeli ve kurum dışı personel alımlarına ilişkin ilanlara yer verdik. İşte, 12 Kasım 2021 KPSS şartlı ve KPSS'siz İŞKUR memur ve personel alımı ilanları, şartları, başvuru tarihleri!