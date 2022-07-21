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Haberler Ekonomi Yasak geliyor o ürünler verilmeyecek! ŞOK, Migros, BİM, A101'den alışveriş yapanlar dikkat! Duyan sudan çıkmış balığa döndü, bundan sonra...

Yasak geliyor o ürünler verilmeyecek! ŞOK, Migros, BİM, A101'den alışveriş yapanlar dikkat! Duyan sudan çıkmış balığa döndü, bundan sonra...

Marketlerle ilgili yeni karar kapıda. Her gün binlerce vatandaşın alışveriş yaptığı zincir marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak gelecek. Peki nedir bu ürünler? Neden yasak geliyor? Bakanlık tarafından taslak hazırlandı. Taslak kabul edilirse belirlenen ürünler raflarda olmayacak. İşte detaylar...

21.07.2022 12:16 - Son Güncelleme: 21.07.2022 12:16
Yasak geliyor o ürünler verilmeyecek! ŞOK, Migros, BİM, A101’den alışveriş yapanlar dikkat! Duyan sudan çıkmış balığa döndü, bundan sonra...

A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour gibi zincir marketlerde alışveriş yapanları ilgilendiriyor. Dikkat, yasak yolda! Yıllardır alışverişin ilk adresi olarak bilinen zincir marketler artık o ürünlerin satışını yapamayacak. 2021 yılında çalışmalar başlamıştı. Yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Tütün ürünleri, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışıyla ilgili...

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Yasak geliyor o ürünler verilmeyecek! ŞOK, Migros, BİM, A101’den alışveriş yapanlar dikkat! Duyan sudan çıkmış balığa döndü, bundan sonra...

ŞOK, MİGROS, BİM, A-101 TÜM ZİNCİR MARKETLERİ KAPSIYOR!

Zincir marketlerde satılan tütün ürünleri, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışıyla ilgili yeni düzenleme yapılıyor. 2021 yılında başlayan çalışmanın ilerleyen zamanlarda nihayete ermesi bekleniyor.

Yasak geliyor o ürünler verilmeyecek! ŞOK, Migros, BİM, A101’den alışveriş yapanlar dikkat! Duyan sudan çıkmış balığa döndü, bundan sonra...

Buna göre ticaretin şartlara göre yapılması ve tüketicinin korunması adına çeşitli düzenlemeler yapılacak. Küçük esnafın koruması da amaçlanacak.

Yasak geliyor o ürünler verilmeyecek! ŞOK, Migros, BİM, A101’den alışveriş yapanlar dikkat! Duyan sudan çıkmış balığa döndü, bundan sonra...

Taslak kabul edildiği an ŞOK, Migros, BİM, A101 gibi marketlerde cep telefonu, beyaz eşya, tütün ürünleri ve elektronik ürün satışı yapılamayacak.

Yasak geliyor o ürünler verilmeyecek! ŞOK, Migros, BİM, A101’den alışveriş yapanlar dikkat! Duyan sudan çıkmış balığa döndü, bundan sonra...

Ancak uygulamaya ne zaman geçeceği ise henüz belli olmadı. İşte taslak düzenlemesinin detayları...

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