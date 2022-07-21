Haftanın ortasına geldik A101’de büyük kampanya! A101’de bu hafta neler var? Aktüel kataloğu tam liste! Fiyatlar düştü işte İNDİRİMLİ ürünler...

A101 güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Peki bu hafta A101'de neler var? Gıda ürünleri arasında Yudum marka 2,25 litrelik ayçiçek yağının 43 TL'ye düştüğü görülüyor. Elektronik ürünler arasında da Arzum marka çay makinesinin 3,99 TL'den satışa çıktığı dikkat çekiyor. İndirimli ürünleri yakalamak isteyen vatandaşlar A-101 aktüel ürünler kataloğunu yakından takip ediyor. Temmuz ayının son haftalarını yaşadığımız şu günlerde A-101'de büyük kampanya başladı. İşte zincir marketin aktüel ürünler kataloğu tam liste...