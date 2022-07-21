21 Temmuz Ziraat, Garanti, Vakıfbank, İNG kredi faiz oranları DÜŞTÜ! Aniden makas attı:1,59 fırsatıyla konut-taşıt- ihtiyaç kredisi kampanyaları!

Temmuz ayının son günlerine yaklaşırken kredi faiz oranlarındaki son durum en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bu kapsamda bankaların indirime gidip gitmeyeceği bir soru işareti olarak akıllarda kaldı. Kredi çekmek isteyenler bu minvalde bankaların yeni fırsatlarını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını takip edenler ona göre tercih yapacak. Ayın sonuna doğru çeşitli alanlarda kullanmak üzere kredi çekme fikri olanlar yeni kampanyalarını mercek altına aldı ve bu doğrultuda da yeni teklifler peş peşe gelmeye başladı. Her ay en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan bankalar arasında yeni ayın ilk günlerinde rekabet kızıştı. İşte banka banka ihtiyaç-taşıt- konut kredi faiz oranları!