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Yaşa takılanlarda yeni formüller için 2022 sonunu bekliyor! 40'tan fazla mesleğe erken emeklilik müjdesi! Bu meslekleri yapan herkes...

40'tan fazla mesleğe erken emeklilik müjdesi geldi. Yaşa takılanlar EYT'de yeni formüller için 2022 sonunu bekliyor. Bu şartı yerine getiren herkes emekli olabilecek. Erken emeklilik hakkı tanınan 45 tane meslek bulunuyor. Bu mesleklerde görev yapan kişiler yıllar öncesinde emekli olma hakkına sahip. Ayrıca EYT bekleyen milyonlarca kişi prim eksikliğinden ötürü emekli olup olmayacağını merak ediyordu. Detaylar yavaş yavaş belli olacak. Primi eksik olanlarla ilgili de çalışma yapılması beklenirken EYT çalışmalarının gelecek yılın sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

takvim.com.tr
07.01.2022 09:08 - Son Güncelleme: 07.01.2022 09:09
40’tan fazla mesleğe erken emeklilik müjdesi! Yaşa takılanlar EYT’de yeni formüller için 2022 sonunu bekliyor! Bu şartı yerine getiren herkes

Milyonlarca çalışan emeklilik için gün sayıyor. Çalışanların en büyük arzuları arasında emekli olarak daha rahat bir yaşam sürmek yer alıyor. Bu kapsamda bazı mesleklerin diğer mesleklere göre daha erken yaşlarda emekli olma imkanı bulunuyor. Özel sektör ve kamuda 45 meslekte kariyerini sürdüren milyonlarca kişi erken emeklilik için müracaat edebiliyor. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu yeni yılın gelmesiyle birlikte gündemde yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Çeşitli formüller için çalışmalar sürerken yıl şartını tamamlayan ancak primi eksik olanlar için de birtakım çalışmalar masada kapsamlı bir şekilde görüşülecek.

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40’tan fazla mesleğe erken emeklilik müjdesi! Yaşa takılanlar EYT’de yeni formüller için 2022 sonunu bekliyor! Bu şartı yerine getiren herkes

Ülkemizde çalışanlara bazı meslekler için erken emeklilik imkanları var. 'Yıpranma payı', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' diye tanımlanan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor.

40’tan fazla mesleğe erken emeklilik müjdesi! Yaşa takılanlar EYT’de yeni formüller için 2022 sonunu bekliyor! Bu şartı yerine getiren herkes

SÜRELERE DİKKAT!

Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama. 45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken, kamu kurumları da bulunuyor.

40’tan fazla mesleğe erken emeklilik müjdesi! Yaşa takılanlar EYT’de yeni formüller için 2022 sonunu bekliyor! Bu şartı yerine getiren herkes

Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.

40’tan fazla mesleğe erken emeklilik müjdesi! Yaşa takılanlar EYT’de yeni formüller için 2022 sonunu bekliyor! Bu şartı yerine getiren herkes

Yıpranma hesabında her meslek için belirlenen süre sınırları da bulunuyor. Bu süre 5 yılı geçemiyor. Yani ne kadar çalışılırsa çalışılsın, alınabilecek ek süre 5 yıldan fazla olamıyor.

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