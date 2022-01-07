Yaşa takılanlarda yeni formüller için 2022 sonunu bekliyor! 40'tan fazla mesleğe erken emeklilik müjdesi! Bu meslekleri yapan herkes...
40'tan fazla mesleğe erken emeklilik müjdesi geldi. Yaşa takılanlar EYT'de yeni formüller için 2022 sonunu bekliyor. Bu şartı yerine getiren herkes emekli olabilecek. Erken emeklilik hakkı tanınan 45 tane meslek bulunuyor. Bu mesleklerde görev yapan kişiler yıllar öncesinde emekli olma hakkına sahip. Ayrıca EYT bekleyen milyonlarca kişi prim eksikliğinden ötürü emekli olup olmayacağını merak ediyordu. Detaylar yavaş yavaş belli olacak. Primi eksik olanlarla ilgili de çalışma yapılması beklenirken EYT çalışmalarının gelecek yılın sonlarına doğru başlaması bekleniyor.
07.01.2022 09:08
- Son Güncelleme: 07.01.2022 09:09
Milyonlarca çalışan emeklilik için gün sayıyor. Çalışanların en büyük arzuları arasında emekli olarak daha rahat bir yaşam sürmek yer alıyor. Bu kapsamda bazı mesleklerin diğer mesleklere göre daha erken yaşlarda emekli olma imkanı bulunuyor. Özel sektör ve kamuda 45 meslekte kariyerini sürdüren milyonlarca kişi erken emeklilik için müracaat edebiliyor. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu yeni yılın gelmesiyle birlikte gündemde yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Çeşitli formüller için çalışmalar sürerken yıl şartını tamamlayan ancak primi eksik olanlar için de birtakım çalışmalar masada kapsamlı bir şekilde görüşülecek.