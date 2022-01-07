SGK, SSK, Bağkur 2022 maaş zammı ne kadar oldu? 2.500, 3.500, 4.500, 5.500 TL alan memur emeklisi 2022 zamlı maaş hesaplaması!

Milyonlarca vatandaş 2.500, 3.500, 4.500, 5.500 TL alan emeklilerin 2022 zamlı maaş hesaplaması araştırmalarını hızlandırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 aylık enflasyon verilerine göre Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez memur ve emeklilere zam yapılıyor. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi ve maaşlara yapılan zam oranlarını açıkladı. Bu gelişme üzerine alacakları yeni maaş tutarlarını merak eden emekli vatandaşlar zamlı hesap işleminin nasıl yapıldığını merak etmeye başladı. Peki SGK, SSK, Bağkur 2022 maaş zammı ne kadar oldu? İşte konuya dair son gelişmeler!