Yaşa takılanlar için önemli viraj! EYT'lilere Mayıs kazancıyla en az 1112 TL zam! İşte tüm detaylar...
Milyonların beklediği müjdeler için Mayıs'ta düğmeye basılacak. 3600 ek gösterge Meclis'e taşınırken, sözleşmeli çalışanların ve EYT'lilerin talepleri masaya gelecek.
30.03.2022 06:59 - Son Güncelleme: 30.03.2022 06:59
Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zammı, memur ve emeklilere ek iyileştirmeler izlerken; Mayıs'tan itibaren de yeni kazanımlar hayata geçecek.
3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs'ta Meclis'e sevk edilmesi için hazırlıklar yapılırken, sıra sözleşmelilere, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemelere gelecek...
6 MİLYON BEKLİYOR
4 milyona yakın memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için, Memur-Sen'in de içinde yer aldığı komisyon 10 Mayıs'ta toplanacak.
Bu arada çalışmalar sürerken, 657 sayılı yasanın ekli cetvelinde belirtilen unvanlara göre gösterge rakamları yeniden düzenlenecek.