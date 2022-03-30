KDV indiriminin avantajları netleşti! Peki vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? TAKVİM kalem kalem hesapladı

KDV yemek yenilen yere göre farklı mı uygulanacak?

Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8'e düşürülecek.

