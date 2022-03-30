KDV indiriminin avantajları netleşti! Peki vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? TAKVİM kalem kalem hesapladı
Başkan Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu KDV indirimi kararının detayları netleşti. Temizlik ürünleri ve bebek bezleri ucuzlarken, konutta da KDV indirimi avantajı ortaya çıkacak. Etiketler 1 Nisan'da değişecek...
30.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 30.03.2022 06:58
Hangi temel ihtiyaç maddelerinde 10 puan vergi indirimi yapıldı?
Temel ihtiyaç maddelerinden sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düştü.
150 metrekare üstü konutta vergilendirme nasıl olacak?
Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV yüzde 8, aşan kısım için yüzde 18 hesaplanacak.
Örneğin; mevcut sistemde 1 milyon lira değerindeki 150 metrekarelik bir konut için 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede bu tutar 180 bin liraya çıkıyor.