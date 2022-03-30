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KDV indiriminin avantajları netleşti! Peki vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? TAKVİM kalem kalem hesapladı

Başkan Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu KDV indirimi kararının detayları netleşti. Temizlik ürünleri ve bebek bezleri ucuzlarken, konutta da KDV indirimi avantajı ortaya çıkacak. Etiketler 1 Nisan'da değişecek...

30.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 30.03.2022 06:58
KDV indiriminin avantajları netleşti! Peki vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? TAKVİM kalem kalem hesapladı

Hangi temel ihtiyaç maddelerinde 10 puan vergi indirimi yapıldı?
Temel ihtiyaç maddelerinden sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düştü.

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KDV indiriminin avantajları netleşti! Peki vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? TAKVİM kalem kalem hesapladı

KDV yemek yenilen yere göre farklı mı uygulanacak?
Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8'e düşürülecek.

KDV indiriminin avantajları netleşti! Peki vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? TAKVİM kalem kalem hesapladı

Böylece yemek yenilen yere göre farklı uygulamalara son verilecek.

KDV indiriminin avantajları netleşti! Peki vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? TAKVİM kalem kalem hesapladı

150 metrekare üstü konutta vergilendirme nasıl olacak?
Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV yüzde 8, aşan kısım için yüzde 18 hesaplanacak.

KDV indiriminin avantajları netleşti! Peki vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? TAKVİM kalem kalem hesapladı

Örneğin; mevcut sistemde 1 milyon lira değerindeki 150 metrekarelik bir konut için 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede bu tutar 180 bin liraya çıkıyor.

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