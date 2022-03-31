Ve netleşti! Tüm detaylar ortaya çıktı! Milyonların maaşına 800 lira ek zam müjdesi! İkramiyeler ise 25 bin lira artacak!
Emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde artış oranları netleşmeye başladı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 3600 ek gösterge ile çoğu emeklinin maaşlarında fark görülecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin doğrultusundan oluşturulan açıklamalarda bundan sonra sona gelindiği müjdesi de verilmişti. 3600 ek gösterge çalışmalarında Mayıs ve Haziran aylarına işaret edilmesinin ardında maaşlara nasıl tesir edeceği de araştırılmaya başladı. Peki, 3600 ek gösterge maaşlara nasıl tesir edecek? Emekli maaşı ve ikramiyesi farkı ne kadar olacak? İşte detaylar
Türkiye'de binlerce polis, hemşire, din görelisi ve öğretmenin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarında artık sona gelindiği aktarıldı. 2200'ün altın, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memur maşalarında, 3600 ek gösterge ile yükseltilmesinin ardından emekli ve memurların çok daha fazla ücret alması sağlanacak. Konuya ilişkin yürütülen çalışmalar ise devam ediyor.
3600 Ek Gösterge Emekli Maaşlarını Nasıl Etkileyecek?
3600 ek gösterge ile dört meslek grubunda görev yapan fakülte mezunu çalışanlar ve emeklilerin maaşlarında ciddi bir artış olması bekleniyor.
Memur maaşlarına bakıldığında ise 100 liranın üzerinde bir artış olacağı görülmektedir. 2022 yılının sonuna kadar çözülmesi hedeflenen 3600 ek gösterge konusunda taslak ise netlik kazanmaya devam ediyor.