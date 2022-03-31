32 günlük en yüksek mevduat faiz oranlarıyla birikimler katlanmaya devam ediyor! Aylık getirisi tam 1.365,92 TL! Yeni oranlar şaşırttı!
Mevduat faiz oranlarının getirisi yükselmeye devam ediyor. 32 günlük vadede en yüksek vadeli mevduat faiz getirisini elde etmek isteyenler, yüksek faiz oranları ile birikimlerini gündüz vadesiz, gece vadeli avantajlı hesaplar ile değerlendirebiliyorlar. Mevduat birikimine göre aylık getirisi de değişen söz konusu hesaplar ile vatandaşların kolaylıkla kazanç elde etmeleri sağlanıyor. Öte yandan KKM hesaplarının yanı sıra daha farklı elastik mevduat hesaplarını kullanmak isteyenlerin de sayısı artmaya başladı. Peki, en yüksek mevduat faiz düzeyi hangi bankada? İşte detaylar
31.03.2022 07:56 - Son Güncelleme: 31.03.2022 07:56
Alternatif Bank ve Denizbank'tan oldukça makul ve yeni faiz oranları gelmeye başladı. 32 günlük vadede 1.400 TL'ye varan net kazanç fırsatı ve çoğu avantajlı bankacılık hizmeti bir arda sunuluyor. Kenarda TL birikimi olanlara en cazip kazanç oranları ile birikimlerini değerlendirme fırsatları sunulmaya devam ediyor.
Denizbank vadeli hesap kapsamında dijital kanalları kullanarak prosedür yapanlar 30 - 180 gün vade aralığında 5 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar olan birikimlerini yüzde 18,50 faiz oranları ile değerlendirebilmektedir.
80.000 TL mevduat birikimi amacıyla 32 günlük vadede aylık 1.232,66 net kazanç yayınlayan Denizbank, hoş geldin faizi zamanı bitiminden sonrasında da yüksek oranlarla birikimlerin katlanmasını sağlamaktadır.