Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika haberleri: AK Parti'den EYT'ye son nokta koyuldu! EYT çıktı mı, şartları ne oldu?
Yaşa takılanlar 1 saat evvel son dakika kahreden haber geldi. Ak Parti'den EYT açıklaması yapıldı. Binlerce insan, EYT son dakika haberlerini oldukça yakından takip ediyor. Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika haberleri ise yine gündemi değiştirdi. Açıklamalar Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Son zamanlarda EYT amacıyla 5 formül sık sık gündeme gelir iken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan çalışmaların gidişatı ile alakalı açıklama geldi. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı son hal ne? İşte emekli olmak isteyen EYT'lilerin konuya dair merak ettiği bütün detaylar.
Peş peşe açıklama yapıldı. EYT son dakika haberleri sayfamızda yer almaya devam ediyor. Bu anlamda her açıklama vatandaşların radarına giriyor. Bu anlamda AK Parti'den EYT açıklaması geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika müjdesi beklerken, peş peşe oluşturulan açıklamalar yine gündem yarattı. Son açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. EYT mağdurları, bu açıklamalarda kahroldu. Özkan, emeklilikte yaşa takılanlar amacıyla çalışmalar olmadığını belirtti. İşte Cahit Özkan'ın EYT ile ilgili söylediği o sözler ve detayları…
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT hakkında açıklamalarda bulundu. Özkan. "EYT'de özellikle vatandaşlarımızın hak ettiği emeklilik standartlarına ulaşabilmeleri için doğru düzenlemeleri koruyacağımızı ifade ettik. Olması gereken emeklilik denklemini hayata geçirmek. Milletimiz için, emeklilerimiz için üzerinde durduğumuz bir düzenlemedir. Yaşı önemsiyoruz. Şu anda böyle bir çalışmamız bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
EYT çalışmaları milyonlarca emekli amacıyla büyük bir ehemmiyet taşıyor. 9 Eylül 1999 evvel sigorta yaptıran, prim ve sene şartını tamamlayıp yaşı bekleyenler amacıyla emeklilik yolu açacak çalışmalar heyecan yarattı. Bu çalışmaların kapsamının SSK'lılar için ayrı, Bağ-Kur'lular amacıyla ayrı, memurlar için ayrı olacağı konuşulan konular arasında.
Son zamanlarda EYT amacıyla 5 formül sık sık gündeme gelir iken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan çalışmaların gidişatı ile alakalı açıklama geldi. Aynı vakitte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) konuyla alakalı esnafın talebini dile getirdi. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı son hal ne? İşte emekli olmak isteyen EYT'lilerin konuya dair merak ettiği bütün detaylar.
EYT'de yeni gelişme: 5 senelik fark kapatılacak! SSK, Bağkur ve memur amacıyla yeni formül masada! 7 bin 200 prim gün adedi, borçlanma... Emeklilikte Yaşa Takılanlar amacıyla yeni ilerlemeler paylaşılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz zamanlarda AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT konusu ile alakalı çalışmaların sürdüğünü, önümüzdeki dönemde Meclis'ten yasa olarak çıkarılacağı müjdesini duyurdu. Aynı vakitte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) konuyla alakalı esnafın talebini dile getirdi.