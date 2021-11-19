Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika haberleri: AK Parti’den EYT’ye son nokta koyuldu! EYT çıktı mı, şartları ne oldu?

Peş peşe açıklama yapıldı. EYT son dakika haberleri sayfamızda yer almaya devam ediyor. Bu anlamda her açıklama vatandaşların radarına giriyor. Bu anlamda AK Parti'den EYT açıklaması geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika müjdesi beklerken, peş peşe oluşturulan açıklamalar yine gündem yarattı. Son açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. EYT mağdurları, bu açıklamalarda kahroldu. Özkan, emeklilikte yaşa takılanlar amacıyla çalışmalar olmadığını belirtti. İşte Cahit Özkan'ın EYT ile ilgili söylediği o sözler ve detayları…