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Haberler Ekonomi 2022 asgari ücret için flaş tahmin! İşte en çok konuşulan senaryo!

2022 asgari ücret için flaş tahmin! İşte en çok konuşulan senaryo!

Milyonlarca çalışan 2022 asgari ücret zammını merakla bekliyor. Hükümet kanadından gelen "enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamaları 2022 asgari ücret zammı hakkında olan beklentileri artırıyor. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? İşte en çok konuşulan senaryo

18.11.2021 09:36 - Son Güncelleme: 18.11.2021 09:36
2022 asgari ücret için flaş tahmin! İşte en çok konuşulan senaryo!

Asgari ücret toplantıları ise aralık ayının başında başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek. Nitekim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ciddi bir artış yapılacağının sinyalini vererek, asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtti.

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2022 asgari ücret için flaş tahmin! İşte en çok konuşulan senaryo!

Hal böyle olunca da hem ücret konusunda beklenti çıtası yükseldi hem de ilgili taraflardan farklı farklı talepler gelmeye başladı. Kimileri yüzde 30 artacak diyor, kimileri bu da yetmez asgari ücretin netinin en az 5 bin lira olması gerektiğini söylüyor.

2022 asgari ücret için flaş tahmin! İşte en çok konuşulan senaryo!

Asgari ücretin 2022'de kaç lira olacağı konusuna geçmeden önce kısa bir analiz yapalım. Bugün uygulanan asgari ücret brüt 3.577, net 2.825 lira. İşverene maliyeti ise 4.203 lira. Son yıllarda asgari ücrete en yüksek artış yüzde 30 ile 2016 yılında yapıldı ve asgari ücret net 1.300 liraya yükseltildi.

2022 asgari ücret için flaş tahmin! İşte en çok konuşulan senaryo!

O dönem enflasyon ise yüzde TÜFE'de yüzde 8.8'di. 2016 yılı kadar olmasa da benzer oranda zam, yüzde 26 ile 2019'da ve yüzde 21.6 ile de 2021 yılında yapıldı. Enflasyon ise 2018 yılında yüzde 20.30, 2020 yılındı da TÜFE'de yüzde 14.60 olarak gerçekleşti.

2022 asgari ücret için flaş tahmin! İşte en çok konuşulan senaryo!

AĞIR BASAN SENARYO
İlginç bir tespitte daha bulunayım. 2013 yılında çalışanların sadece yüzde 12'si asgari ücretli çalışırken, bugün çalışan nüfusun neredeyse yüzde 45'e yakını asgari ücretli çalışan haline geldi. Ve asgari ücrete yüksek oranda zam yapıldığı dönemlerde çalışan nüfus arasında asgari ücretli çalışanların sayısı da hızla yükseldi.

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