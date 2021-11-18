2022 asgari ücret için flaş tahmin! İşte en çok konuşulan senaryo!
Milyonlarca çalışan 2022 asgari ücret zammını merakla bekliyor. Hükümet kanadından gelen "enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamaları 2022 asgari ücret zammı hakkında olan beklentileri artırıyor. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? İşte en çok konuşulan senaryo
18.11.2021 09:36
- Son Güncelleme: 18.11.2021 09:36
Asgari ücretin 2022'de kaç lira olacağı konusuna geçmeden önce kısa bir analiz yapalım. Bugün uygulanan asgari ücret brüt 3.577, net 2.825 lira. İşverene maliyeti ise 4.203 lira. Son yıllarda asgari ücrete en yüksek artış yüzde 30 ile 2016 yılında yapıldı ve asgari ücret net 1.300 liraya yükseltildi.
AĞIR BASAN SENARYO
İlginç bir tespitte daha bulunayım. 2013 yılında çalışanların sadece yüzde 12'si asgari ücretli çalışırken, bugün çalışan nüfusun neredeyse yüzde 45'e yakını asgari ücretli çalışan haline geldi. Ve asgari ücrete yüksek oranda zam yapıldığı dönemlerde çalışan nüfus arasında asgari ücretli çalışanların sayısı da hızla yükseldi.