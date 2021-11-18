Tokat gibi vurdu! Altın fiyatları rekorunu patlattı! Daha önce böylesi hiç olmadı! 14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve çeyrek, gram anlık fiyatlar
Altın fiyatları yükselmedi resmen uçtu! Tek bir gecede her şey tepetaklak oldu, milyonlar şok oldu! İşte merak edilen altın fiyatları.... Serbest piyasalarda gram altının fiyatı 648 TL olarak kaydedildi. Ons altın ise aynı dönemde 110 dolar yükselerek yatırımcısına yüzde 6 kazandırdı. Ons altın an itibarıyla 1.863 dolardan işlem görüyor. İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve kişilerin yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler amacıyla 18 Kasım 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...
Tek tek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları her zaman olduğu gibi vatandaşın gündeminde yer alıyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarında dikkat çeken hareket. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Bu anlamda 14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve çeyrek, gram anlık fiyatları merak ediliyor. Yatırım hedefli olan altınlar genelde çeyrek ve gram olurken; armağan hedefli olan altın ise genelde bilezik gibi prosedür görmüş altınlardır. Birçok alanda etkin olarak altın şimdi ise kendi rekorunu adeta kırdı. Yılsonunda 1000 lira olacağı konuşuluyordu lakin Kasım ayının ortasında ipler koptu. İşte merak edilen bütün detaylar…
Gram altın fiyatları, geçen haftayı 599 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 600 lira civarından başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; sonrasında artışını sürdürerek tarihi rekor oranına tırmanırken; gün içinde en düşük ise 593,46 lira civarını gördü.
Bütün zamanların en yüksek civarını 603 lira oranına yükselten gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 16.27 itibarıyla yüzde 0.22 oranında yükselişle 601,25 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 980 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 31 liradan satılıyor.
Ons altın bugün içinde en yüksek 1870 dolar civarını görürken; en düşük ise 1856 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.05 oranında yükselişle 1867 dolardan işlem gördü. Küresel piyasalarda çoğalan enflasyon baskılarının sonrasında yeni haftada yoğun veri gündemi takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri piyasalar yönünden kritik olacak.