Tokat gibi vurdu! Altın fiyatları rekorunu patlattı! Daha önce böylesi hiç olmadı! 14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve çeyrek, gram anlık fiyatlar

Tek tek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları her zaman olduğu gibi vatandaşın gündeminde yer alıyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarında dikkat çeken hareket. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Bu anlamda 14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve çeyrek, gram anlık fiyatları merak ediliyor. Yatırım hedefli olan altınlar genelde çeyrek ve gram olurken; armağan hedefli olan altın ise genelde bilezik gibi prosedür görmüş altınlardır. Birçok alanda etkin olarak altın şimdi ise kendi rekorunu adeta kırdı. Yılsonunda 1000 lira olacağı konuşuluyordu lakin Kasım ayının ortasında ipler koptu. İşte merak edilen bütün detaylar…