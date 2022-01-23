Yasa çıktı oranlar arttı! Emekli yeni zamlı maaşına kavuşuyor: Nasıl ödenecek? Kim ne kadar alacak?
SSK emeklilerine zamlı aylık ödemeleri sürerken, haftaya da Bağ-Kur emeklilerine zamlı aylıkları verilecek. Ödemeler yüzde 25.47 artışlı yatırılırken, 2 bin 500 lira düzenlemesi de bu ay itibariyle uygulanacak.
23.01.2022 06:57
- Son Güncelleme: 23.01.2022 06:57
Emeklilere zamlı maaş ödemeleri sürüyor. SSK emeklilerine bu hafta başı başlayan yüzde 25.47 zamlı maaş ödemeleri, 26 Ocak'ta tamamlanacak.
Bağ-Kur emeklileri de yüzde 25.47 zamlı maaşlarını ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplarında görecek.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yasa ile de emeklilere ek ödeme dahil en düşük maaş ödemesi 2 bin 500 liraya yükseltildi.