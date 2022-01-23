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Haberler Ekonomi EYT'liler için formüller masada! Yıl ve prim formülü hesabı kalem kalem hesaplandı: İşte 3 örnek

EYT'liler için formüller masada! Yıl ve prim formülü hesabı kalem kalem hesaplandı: İşte 3 örnek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili öne çıkan formüllerden birisi de yıl ve prim formülü. Primini ve yılını tamamlayanlar kapsama alınacak. Belli şartlarla emekli olabilecek. İşte kalem kalem hesaplanan 3 formül ile emeklilik hesabı.

23.01.2022 06:57 - Son Güncelleme: 23.01.2022 06:57
EYT’liler için formüller masada! Yıl ve prim formülü hesabı kalem kalem hesaplandı: İşte 3 örnek

Yüzbinlerce vatandaş Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yapılacak çalışmaları dört gözle bekliyor.

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EYT’liler için formüller masada! Yıl ve prim formülü hesabı kalem kalem hesaplandı: İşte 3 örnek

Genel olarak EYT olarak ifade edilen kesim 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş yıl ve prim şartını tamamlamış ve yaşı bekleyen sigortalılardan oluşuyor.

EYT’liler için formüller masada! Yıl ve prim formülü hesabı kalem kalem hesaplandı: İşte 3 örnek

Ancak farklı kurumlarda çalışmaların olması, bazı sigortalıların prim bazılarının yıl şartını tamamlamamış bulunması çalışmaları zorlaştırıyor.

EYT’liler için formüller masada! Yıl ve prim formülü hesabı kalem kalem hesaplandı: İşte 3 örnek

Bu konuda daha önce değişik formüller üzerinde durulmuştu.

EYT’liler için formüller masada! Yıl ve prim formülü hesabı kalem kalem hesaplandı: İşte 3 örnek

Sadece prim ve yılı doldurmak yeterli denilirken, bir başka formülde belli bir yaşın da doldurulmuş olması gündeme gelmişti.

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