EYT'liler için formüller masada! Yıl ve prim formülü hesabı kalem kalem hesaplandı: İşte 3 örnek
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili öne çıkan formüllerden birisi de yıl ve prim formülü. Primini ve yılını tamamlayanlar kapsama alınacak. Belli şartlarla emekli olabilecek. İşte kalem kalem hesaplanan 3 formül ile emeklilik hesabı.
23.01.2022 06:57
- Son Güncelleme: 23.01.2022 06:57
Yüzbinlerce vatandaş Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yapılacak çalışmaları dört gözle bekliyor.
Genel olarak EYT olarak ifade edilen kesim 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş yıl ve prim şartını tamamlamış ve yaşı bekleyen sigortalılardan oluşuyor.