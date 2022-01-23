Ağızları kulaklara vardıracak teklifler yenilendi! Faiz oranı 1.2'ye kadar düştü! 23 Ocak 2022 taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını sabit tutma kararının ardından kredi faiz oranlarında bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. Ev, araba alacaklar ya da ihtiyaçları doğrultusunda kredi başvurusunda bulunacaklar bankaların açıklamalarını sıkı takibe aldı. Bu doğrultuda da kredi çekmeyi düşünenler banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını inceliyor ve internet siteleri üzerinden hesaplamalarını yapıyor. Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranlarında bir değişiklik yapıp yapmayacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak.