Yaş, yıl, prim koşulu yok! 10-15-25 yılda erken emekli olun! SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında görev yapan herkesi kapsıyor!

Erken emekli olma hayali kuranları sevindirecek haber geldi. Ülkemizde emekli olabilmek için yıl, yaş ve prim şartının yerine getirilmiş olması gerekiyor. Erken emekli olma hayalleri kuranlar bazı uygulamalardan habersiz. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı tüm çalışanları kapsayan uygulama ile vatandaşların erken emeklilik hakkı elde etmesi sağlanıyor. Anneye doğum borçlanması, askerlik borçlanması, 3600 günden emeklilik, malulen emeklilik, vergi indirimi, yıpranma payı v.b. durumlarda erken emekli olunabiliyor. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında görev yapan tüm sigortalıları kapsayan bu hak kapsamında, kaza, hastalık veya diğer unsurlar nedeniyle çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybeden herkes erken emeklilikten yararlanabiliyor. Peki, erken emeklilik şartları neler? İşte detaylar!