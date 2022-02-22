Yaş, yıl, prim koşulu yok! 10-15-25 yılda erken emekli olun! SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında görev yapan herkesi kapsıyor!
Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor. Sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik yahut iş göremezlik şeklinde kolaylıklar sunuluyor. Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik hakkı elde etmek için prim ödemiş olma şartını, sigortalılık gün şartını ve belli bir yaş aralığında olma şartını aynı anda sağlamanız gerekiyor. Ancak bazı nedenlerle vatandaşların erken emeklilik hakkı elde etmesi sağlanıyor. İşte madde madde erken emekli olma yolları!
Erken emekli olma hayali kuranları sevindirecek haber geldi. Ülkemizde emekli olabilmek için yıl, yaş ve prim şartının yerine getirilmiş olması gerekiyor. Erken emekli olma hayalleri kuranlar bazı uygulamalardan habersiz. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı tüm çalışanları kapsayan uygulama ile vatandaşların erken emeklilik hakkı elde etmesi sağlanıyor. Anneye doğum borçlanması, askerlik borçlanması, 3600 günden emeklilik, malulen emeklilik, vergi indirimi, yıpranma payı v.b. durumlarda erken emekli olunabiliyor. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında görev yapan tüm sigortalıları kapsayan bu hak kapsamında, kaza, hastalık veya diğer unsurlar nedeniyle çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybeden herkes erken emeklilikten yararlanabiliyor. Peki, erken emeklilik şartları neler? İşte detaylar!
Her çalışanın hayali emekli olmak. Bunun için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı sunuyor. İşte emekliliğin 8 formülü...