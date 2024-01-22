Yaş tık düşüyor 49-50-55... EYT sonrası mini paket sunuluyor! 2000 s. SGK'lıya 5 aşamalı erken emeklilik sandığı açılacak!

Türkiye'de Orta Vadeli Program ve seçim beyannamesi kapsamında, çalışma hayatı ve emeklilik alanında önemli reformlar hayata geçirilecek. Bu kapsamlı değişiklikler, Bağ-Kur'lular, ev kadınları, anneler, çalışanlar, işçiler ve memurları yakından ilgilendirecek. İşte beklenen reformların ana başlıkları ve detayları...

2023 yılında açıklanan AK Parti seçim beyannamesi ve 2023-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli program kapsamında hayata geçirilecek birçok reform bulunuyor. Ev kadınlarından memurlara, işçilerden annelere, emeklilik bekleyenlerden Bağ-Kur'lulara kadar bütün kesimleri ilgilendiren reformlar sırasıyla hayata geçecek.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu reformların belli bir takvim çerçevesinde yasalaşacağını belirtti.

Başta Bağ-Kur prim indirimi olmak üzere ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı, esnek ve uzaktan çalışma, Tamamlayıcı emeklilik gibi yeni sistemler devreye alınacak. Peki bu reformlar nasıl hayata geçecek, kimler nasıl yararlanacak? İşte tüm reformlarla ilgili kafalardaki soruların cevapları...