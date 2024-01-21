700 bin kamu işçisine %10 Refah Payı hesabı çıktı! Ek zam talebi iletildi, Toplu İş Sözleşmesi için tarih erkene mi alınacak? 2024 tediye ödeme günleri...

1 TÜRK-İŞ, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolu'nda değişiklik taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletti. TÜRK-İŞ'in sunduğu talepler arasında, "sözleşme başlangıç tarihlerinin ocak ayına çekilmesi" ve "kamu işçisine refah payı verilmesi" yer alıyor.

2 KAMU İŞÇİSİ İÇİN REFAH PAYI PAZARLIĞI SSK, Bağ-Kur emeklilere zammın kesinleşmesinin ardından Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşerek 700 binden fazla kamu işçisi için refah payı talep etti.