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700 bin kamu işçisine %10 Refah Payı hesabı çıktı! Ek zam talebi iletildi, Toplu İş Sözleşmesi için tarih erkene mi alınacak? 2024 tediye ödeme günleri...

Kamu işçileri, Mayıs ayında gerçekleştirilen Kamu Toplu İş Sözleşmesi'nden bu yana yaşanan ücret farkı amacıyla ek zam talebinde bulundu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay liderliğinde 700 bin kamu işçisi, taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletti. Peki, kamu işçisine ek zam gelecek mi 2024? 700 bin kamu işçisine refah payı verilecek mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 10:43 Güncelleme 21 Ocak 2024, 10:43
700 bin kamu işçisine %10 Refah Payı hesabı çıktı! Ek zam talebi iletildi, Toplu İş Sözleşmesi için tarih erkene mi alınacak? 2024 tediye ödeme günleri... 1

TÜRK-İŞ, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolu'nda değişiklik taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletti. TÜRK-İŞ'in sunduğu talepler arasında, "sözleşme başlangıç tarihlerinin ocak ayına çekilmesi" ve "kamu işçisine refah payı verilmesi" yer alıyor.

700 bin kamu işçisine %10 Refah Payı hesabı çıktı! Ek zam talebi iletildi, Toplu İş Sözleşmesi için tarih erkene mi alınacak? 2024 tediye ödeme günleri... 2

KAMU İŞÇİSİ İÇİN REFAH PAYI PAZARLIĞI

SSK, Bağ-Kur emeklilere zammın kesinleşmesinin ardından Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşerek 700 binden fazla kamu işçisi için refah payı talep etti.

700 bin kamu işçisine %10 Refah Payı hesabı çıktı! Ek zam talebi iletildi, Toplu İş Sözleşmesi için tarih erkene mi alınacak? 2024 tediye ödeme günleri... 3

Mayıs 2023'te imzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıkarıldığını belirten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yılın ilk 6 ayında yüzde 45, ikinci altı alında yüzde 15 artış yapıldı.

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