Yaş şartsız+ 1999-2000-2001 başlangıcı olan EYT kadrajına alınacak! EYT'ye 1 dem kala 2000 sigortalıya şans verildi!

EYT yasası için geri sayım sürerken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Akbaşoğlu açıklamasında, "EYT'liler mart ayında maaşlarını alacaklar." ifadelerine yer verdi. Öte yandan uzmanlar emeklilik bekleyen çalışanlar için İş Kanunu'nda yer alan bazı maddelerin EYT düzenlemesinden yararlanmak için fırsat yaratabileceği bilgisini paylaştı. Bu aşamalarla birlikte çalışanlar, EYT'li olma şansını yakalacak. Peki, kimler EYT kapsamına dahil edilecek? İşte detaylar haberimizde!