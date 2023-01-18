Yaş şartsız+ 1999-2000-2001 başlangıcı olan EYT kadrajına alınacak! EYT'ye 1 dem kala 2000 sigortalıya şans verildi!
Emekli olmak isteyen milyonlarca kişi EYT düzenlemesini merakla bekliyor. Öte yandan bazı maddeler erken emekli olmanın yolunu açıyor. İş Kanunu'ndaki bazı kritik detaylar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için emeklilik kapısı açabiliyor. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? İşte detaylar.
18.01.2023 08:59 - Son Güncelleme: 18.01.2023 08:59
EYT yasası için geri sayım sürerken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Akbaşoğlu açıklamasında, "EYT'liler mart ayında maaşlarını alacaklar." ifadelerine yer verdi. Öte yandan uzmanlar emeklilik bekleyen çalışanlar için İş Kanunu'nda yer alan bazı maddelerin EYT düzenlemesinden yararlanmak için fırsat yaratabileceği bilgisini paylaştı. Bu aşamalarla birlikte çalışanlar, EYT'li olma şansını yakalacak. Peki, kimler EYT kapsamına dahil edilecek? İşte detaylar haberimizde!