2000 girişlilere 3600 kısmi emeklilik yaş tablosu! EYT'de rota oluşturuluyor! Borçlanma, hizmet tespit...

Ancak birçok vatandaş ilk müracaat ettiğinde askerlik ya da doğum sürelerinin tamamını borçlanmak istediğini beyan ettiği için yüklü miktarlar ile karşılaştı. Askerlik ya da doğum sürelerinin tamamına ihtiyacı olmayan vatandaşlar bunun bir kısmını ödeyip ödeyemeyeceklerini merak ediyor.