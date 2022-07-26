Yaş şartsız 15-16-18 yıllık primle erken emekli olun! 55-58-60 yaşında değil 20 yıl önce emeklilik hakkı kazanın! SSK, Bağkur, 4C fark etmez!

MEMURLARA ERKEN EMEKLİLİK

Memurlar da Bağ-Kur'lular gibi 1 Ekim 2008 sonrasında bu haktan yararlanmaya başladılar. Bu tarihten önce kamuda çalışmaya başlamış ve en az yüzde 40 raporu olanlar veya en az yüzde 40 olmak üzere doğuştan engelli olan memurlar en az 5400 gün (15 yıl) primi ödenmiş olmak şartıyla emekli olabiliyor.