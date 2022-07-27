20-45 yaş arası 5.500 TL maaşla bu illerde çalışabilirsiniz! A101, BİM, ŞOK ve Migros İŞKUR üzerinden vasıfsız işçi alımı yapıyor!

A-101, BİM, ŞOK personel açığı olan şubelerine, maketlerinde vaziflendirmek üzere iş ilanları yayınlıyor. İŞKUR'da yayımlanan iş ilanlarında en az ilköğretim mezunu olmak üzere lise, önlisans ve lisans düzeyinden personel alımları yapılıyor. A-101, BİM, ŞOK doğrultusunda yayımlanan bu personel alım ilanlarında yer alan açık kadrolar, müracaat şartları ve ilanlara müracaat yapacak adaylar amacıyla müracaatların nasıl yapılacağına dair ayrıntılar yazımızda yer alıyor. İşte Temmuz A-101, BİM, ŞOK İş ilanları İŞKUR başvuru adresi ve şartları!