Başvuranlara bin 649 TL tutarında para verilecek! E-devlet üzerinden giriş ekranı açıldı! Çocuğu olan herkese devlet yardımı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim Destekleri Nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birçok farklı kategori altında sosyal yardım modeli geliştirmiştir. Bu yardımlardan bazıları da "eğitim desteği" kategorisinin altında yer almaktadır. Söz konusu yardım programlarından biri SED, diğeri ise ŞEY olarak adlandırılmaktadır.