Aylık bin 631 TL 42 kuruş ve bin 763 TL 40 kuruş ödeyerek alın! Kendi evinin ve aracının sahibi olmak isteyenlere müjde geldi!

Ziraat Katılım Bankası, düşük kar payı oranlarına sahip olan finansman hizmetlerini tanıttı. Ev sahibi olmak isteyenlere konut finansmanı, araç sahibi olmak isteyenlere taşıt finansmanı ve gündelik ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere de ihtiyaç finansmanı hizmeti ile destek olacağını bildiren banka, ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte Ziraat Katılım Bankası'nın finansman hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları