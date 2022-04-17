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Haberler Ekonomi Aylık bin 631 TL 42 kuruş ve bin 763 TL 40 kuruş ödeyerek alın! Kendi evinin ve aracının sahibi olmak isteyenlere müjde geldi!

Aylık bin 631 TL 42 kuruş ve bin 763 TL 40 kuruş ödeyerek alın! Kendi evinin ve aracının sahibi olmak isteyenlere müjde geldi!

Geliştirdiği avantajlı finansman hizmetleri ile dikkat çeken katılım bankalarından biri olan Ziraat Katılım Bankası, yeni dönemde müşterilerin hizmetine sunduğu finansman kampanyalarını duyurdu.

takvim.com.tr
17.04.2022 10:42 - Son Güncelleme: 17.04.2022 10:43
Kendi evinin ve aracının sahibi olmak isteyenlere müjde geldi! Aylık bin 631 TL 42 kuruş ve bin 763 TL 40 kuruş ödeyerek alın

Ziraat Katılım Bankası, düşük kar payı oranlarına sahip olan finansman hizmetlerini tanıttı. Ev sahibi olmak isteyenlere konut finansmanı, araç sahibi olmak isteyenlere taşıt finansmanı ve gündelik ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere de ihtiyaç finansmanı hizmeti ile destek olacağını bildiren banka, ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte Ziraat Katılım Bankası'nın finansman hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları

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Kendi evinin ve aracının sahibi olmak isteyenlere müjde geldi! Aylık bin 631 TL 42 kuruş ve bin 763 TL 40 kuruş ödeyerek alın

Ziraat Katılım Bankası İhtiyaç Finansmanı 2022

Yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde nakde olan ihtiyacı artan vatandaşların yardımına Ziraat Katılım Bankası yetişti. Banka, ihtiyaç finansmanı hizmeti ile vatandaşların nakit sıkışıklıklarına destek olacağını bildirdi.

Kendi evinin ve aracının sahibi olmak isteyenlere müjde geldi! Aylık bin 631 TL 42 kuruş ve bin 763 TL 40 kuruş ödeyerek alın

Ziraat Katılım Bankası'nın resmi internet sitesinde yayınlanmış ihtiyaç finansmanı hizmetine göre söz konusu hizmetin azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama kar payı oranı yüzde 1,85 olarak belirlendi.

Kendi evinin ve aracının sahibi olmak isteyenlere müjde geldi! Aylık bin 631 TL 42 kuruş ve bin 763 TL 40 kuruş ödeyerek alın

Bankadan 10 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen müşterilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 398,66 TL olarak hesaplandı.

Kendi evinin ve aracının sahibi olmak isteyenlere müjde geldi! Aylık bin 631 TL 42 kuruş ve bin 763 TL 40 kuruş ödeyerek alın

Ziraat Katılım Bankası Konut Finansmanı 2022

Yeni dönemde artan döviz kurlarına bağlı olarak yükselen emlak fiyatları, kendi evinin sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşların hayal kırıklığına uğramalarına sebep oldu.

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