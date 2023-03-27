Yaş şartı olmadan emeklilik başladı! Yeni erken emeklilik müjdesi geldi! 1800 gün prim günü ve 10 senede hayalinize kavuşun!

Sosyal Güvenlik Kurumu Malulen Emekli Olma Bildirimi!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlemiş olduğu 3 ana emeklilik şartından bağımsız olarak, bazı hastalıklara yakalanmış olan ya da engel durumu bulunan vatandaşların erken emekli olması söz konusudur.