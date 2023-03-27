4.000-5.000-11.000 ve 15.000 TL’ye kadar anında alabilirsiniz! SMS ile kredi veren bankalar! Nakit para lazımsa ilaç gibi geldi

Bankacılık hizmetleri almak isteyenler için son yıllarda bankaların sunduğu hizmetler oldukça çeşitli şekillerde sunulmaktadır. Bu hizmetlerin en önemlisi müşterilerin ihtiyaç duydukları an kredi seçeneklerine ulaşabilmeleri olarak gösterilmektedir. İhtiyaç kredisi olarak sunulan bu kredi bankaların müşterileri için tüketici kredisi ve bireysel kredi kullanımı kapsamında sunduğu bir kredi türü olarak bilinmektedir.