4.000-5.000-11.000 ve 15.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz! SMS ile kredi veren bankalar! Nakit para lazımsa ilaç gibi geldi
Birçok kişi ihtiyaç kredisi çekerek evlilik, seyahat, eğitim, giyim ve eşya alışverişi gibi bireysel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanmaktadır. Özel ya da kamu bankalarından ihtiyaç kredileri almak mümkün olmaktadır. Bu kredileri alırken bankalar kredi vadesi ve çekeceğiniz kredi tutarına göre farklı faiz oranları sunmaktadır. Bu faiz oranları maksimum 36 ay vadeli olarak taksitlendirilerek ödenebilmektedir.
27.03.2023 14:33 - Son Güncelleme: 27.03.2023 14:33
Bankacılık hizmetleri almak isteyenler için son yıllarda bankaların sunduğu hizmetler oldukça çeşitli şekillerde sunulmaktadır. Bu hizmetlerin en önemlisi müşterilerin ihtiyaç duydukları an kredi seçeneklerine ulaşabilmeleri olarak gösterilmektedir. İhtiyaç kredisi olarak sunulan bu kredi bankaların müşterileri için tüketici kredisi ve bireysel kredi kullanımı kapsamında sunduğu bir kredi türü olarak bilinmektedir.