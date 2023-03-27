Gram altın fiyatı o tarihte tam da bu kadar olacak! İslam Memiş tarih verdi! 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları uçtu! Bilezik fiyatları ne kadar?

İslam Memiş'in Altın Tahmini

Altın piyasasını yakından takip eden İslam Memiş, yatırımcıları uyarmak için önemli bir tahminde bulundu. "Hemen hazırlığa başlayın" diyen İslam Memiş, gram altın için tarih verdi ve "tam da bu kadar olacak" dedi. Yatırımcılar bu tahmine göre hareket edebilirler ve altın fiyatlarındaki olası yükselişlere hazırlıklı olabilirler.