Gram altın fiyatı o tarihte tam da bu kadar olacak! İslam Memiş tarih verdi! 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları uçtu! Bilezik fiyatları ne kadar?
Altın, yüzyıllardır insanlar için güvenli bir yatırım aracı olmuştur. Ancak, altın fiyatları her zaman sabit kalmaz ve sürekli olarak dalgalanır. Geçtiğimiz hafta, uluslararası borsalardaki gelişmelere paralel olarak, gram altın değer kaybetmiştir. Bu yazıda, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri ve nedenleri ele alacağız. Gram altın, uluslararası borsalardaki düşüşlere paralel olarak değer kaybetmeye devam ediyor. Geçen hafta yaşanan değer kaybı sonrasında, Cuma günü 0,57 düşüşle günü bin 213 liradan kapatmıştı. Şimdi ise, saat 11.00 civarında gram altın bin 210 liradan işlem görüyor. Ayrıca, çeyrek altın bin 980 liradan alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 8 bin 40 liradan satılıyor.
İslam Memiş'in Altın Tahmini
Altın piyasasını yakından takip eden İslam Memiş, yatırımcıları uyarmak için önemli bir tahminde bulundu. "Hemen hazırlığa başlayın" diyen İslam Memiş, gram altın için tarih verdi ve "tam da bu kadar olacak" dedi. Yatırımcılar bu tahmine göre hareket edebilirler ve altın fiyatlarındaki olası yükselişlere hazırlıklı olabilirler.
Altın Piyasasında Son Dakika Gelişmeleri
Altın piyasasındaki son dakika gelişmeleri, yatırımcıların fiyatları yakından takip etmelerine olanak sağlıyor. İslam Memiş'in altın tahmini de yatırımcıların işine yarayacak bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Yatırımcılar, tahminlere göre hareket ederek altın fiyatlarındaki olası yükselişlere karşı önlemlerini alabilirler.
Gram Altın Yükselişte: İslam Memiş'ten Uyarı
Altın fiyatları son zamanlarda rekor seviyelere ulaşarak yükseliş trendini sürdürüyor. Gram altın, Fed'in faiz kararı sonrasında bin 234 TL'yi gördü. Altın dehası İslam Memiş, yatırımcılara yönelik açıklamalarda bulunarak bu durumun devam edebileceği uyarısında bulundu.
Ekranlardaki Rakamlar Geçerli Değil
İslam Memiş, gram altının ekranlarda gösterildiği rakamların bankalar veya serbest piyasalar için geçerli olmadığını belirtti. Gerçek fiyatların vatandaşların kuyumcular veya bankalar aracılığıyla satın aldıkları fiyatlar olduğunu vurguladı. Serbest piyasalarda görülen rakamların da yalnızca bir referans olduğunu ifade etti.