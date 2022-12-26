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YAŞ ŞARTI KALKARSA BİR EYT'Lİ NASIL EMEKLİ OLUR? EYT'li olanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Staj düzenlemesi olacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hükümetin yürüttüğü düzenlemede sona gelindi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş şartının henüz netleşmediğini söyledi. Gözler Başkanı Erdoğan'ın EYT açıklamasına çevrildi. Kimlerin EYT'li olup olamayacağı dahil birçok soru ise yanıt bekliyor. Peki yaş şartı kalkarsa bir EYT'li nasıl emekli olur? EYT'linin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Borçlanma ile EYT'li olunur mu? EYT'de staj düzenlemesi var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları

takvim.com.tr
26.12.2022 14:54 - Son Güncelleme: 26.12.2022 15:10
YAŞ ŞARTI KALKARSA BİR EYT’Lİ NASIL EMEKLİ OLUR? EYT’li olanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Staj düzenlemesi olacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşıldı. En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği.

Hayata geçmesiyle ilk etapta 1,5 milyondan fazla kişiye emeklilik yolunu açacak düzenlemenin ayrıntıları bugün Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

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YAŞ ŞARTI KALKARSA BİR EYT’Lİ NASIL EMEKLİ OLUR? EYT’li olanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Staj düzenlemesi olacak mı?

EYT'DE YAŞ ŞARTI, SINIRI OLACAK MI?

EYT düzenlemesinde son dönemin en çok merak edilen konuların başında 'EYT yaş sınırı ne olacak' sorusu oldu. Konu hakkında Çalışma Bakanlığı teknik konularda, Hazine Bakanlığı'da bütçe konusunda çalışmalarını tamamlamak üzere. Yaş şartı konusu henüz netleşmedi.

YAŞ ŞARTI KALKARSA BİR EYT’Lİ NASIL EMEKLİ OLUR? EYT’li olanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Staj düzenlemesi olacak mı?

Yaş şartı konusunda kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi ve bunu bugün veya bu hafta içinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

YAŞ ŞARTI KALKARSA BİR EYT’Lİ NASIL EMEKLİ OLUR? EYT’li olanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Staj düzenlemesi olacak mı?

YAŞ ŞARTI KALKARSA BİR EYT'Lİ NASIL EMEKLİ OLUR?

Yaş şartının henüz netleşmemesi nedeniyle bir bunu bir kenara koyarak EYT hesaplaması yapıldığın SSK, Bağ-Kur ve emekliliği sandığı kategorisinde sigortalı olanlar için 3 şart kesinleşti.

YAŞ ŞARTI KALKARSA BİR EYT’Lİ NASIL EMEKLİ OLUR? EYT’li olanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Staj düzenlemesi olacak mı?

* 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortasının girişinin olması
* Prim günü şartının tamam olması
* Sigortalılık süresinin dolmuş olması

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