26 Aralık KABİNE EYT açıklaması A HABER CANLI YAYIN İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT müjdesini açıklıyor! Milyonlar bu anı bekliyordu! İşte emekli olacaklar listesi...
EYT son dakika gelişmeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bu yılın son Kabine Toplantısı'nda en önemli başlıklardan biri emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesiydi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in Kabine öncesinde yaş sınırı ve staj için yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Peki, EYT'de yaş sınırı olacak mı? Kimler EYT'li sayılacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'de aldığı kararlar haberimizde!
2022 yılı bitmeden müjdeler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Asgari ücret zammı için karar netleşirken gözler EYT'lilere çevrilmişti. Bakan Bilgin son açıklamasında, "EYT konusunda geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım. Ancak bir karar çıkar mı orası kesin değil." demişti. Bugün toplanan kabine sonrası kararlar merak edildi. Peki, EYT çıktı mı, kimler yararlanacak? İşte detaylar haberimizde!
EYT'DE YAŞ ŞARTI, SINIRI OLACAK MI?
EYT düzenlemesinde son dönemin en çok merak edilen konuların başında 'EYT yaş sınırı ne olacak' sorusu oldu. Konu hakkında Çalışma Bakanlığı teknik konularda, Hazine Bakanlığı'da bütçe konusunda çalışmalarını tamamlamak üzere. Yaş şartı konusu henüz netleşmedi.
Yaş şartı konusunda kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi ve bunu bugün veya bu hafta içinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
"KABİNE TOPLANTISI'NDA DEĞERLENDİRİLECEK"
EYT konusu Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. EYT konusunda geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım. Ancak bir karar çıkar mı orası kesin değil.