26 Aralık KABİNE EYT açıklaması A HABER CANLI YAYIN İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT müjdesini açıklıyor! Milyonlar bu anı bekliyordu! İşte emekli olacaklar listesi...

EYT'DE YAŞ ŞARTI, SINIRI OLACAK MI?

EYT düzenlemesinde son dönemin en çok merak edilen konuların başında 'EYT yaş sınırı ne olacak' sorusu oldu. Konu hakkında Çalışma Bakanlığı teknik konularda, Hazine Bakanlığı'da bütçe konusunda çalışmalarını tamamlamak üzere. Yaş şartı konusu henüz netleşmedi.

Yaş şartı konusunda kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi ve bunu bugün veya bu hafta içinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.