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%30 zam sonrası güncel maaşlar! | 2023 doktor, öğretmen, polis, memur MAAŞ TABLOSU!

Başkan Erdoğan, memur ve memur emeklileri için daha önce açıklanan yüzde 25'lik zam oranının yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın zam müjdesi memurlarda büyük sevinç yaratırken, yeni oranla birlikte maaş hesaplamaları da değişti.

takvim.com.tr
04.01.2023 16:18 - Son Güncelleme: 04.01.2023 16:18
%30 zam sonrası güncel maaşlar! | 2023 doktor, öğretmen, polis, memur MAAŞ TABLOSU!

Başkan Erdoğan, SSK, Bağkur ve memurların zam oranını yüzde 30'a çıkardığını duyurdu. Böylelikle en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye, en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836,5 liraya çıkarıldı. İşte 2023 zamlı memur ve emekli maaş tablosu...

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SGK-SSK ve Bağkur'luların 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı

3 OCAK 2023 ZAMLI MAAŞ LEVHASI || Öğretmene 16.572, polise 18.558 TL! Yeni yılda en az %35 artacak! SSK, Bağ-Kur, esnaf emeklisine 5.665 TL...

REFAH PAYI YÜKSELDİ

Memurların ve memur emeklilerinin bu ay zam oranına bir refah payı da eklendi. Başkan Erdoğan tarafından dün açıklanan yüzde 25'lik zam oranı, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda yüzde 30 olarak revize edildi. Erdoğan devletin tüm imkanlarının memur ve emekliler için seferber edildiğini belirterek, zam oranının yükseltildiğini açıkladı.

3 OCAK 2023 ZAMLI MAAŞ LEVHASI || Öğretmene 16.572, polise 18.558 TL! Yeni yılda en az %35 artacak! SSK, Bağ-Kur, esnaf emeklisine 5.665 TL...

Başkan Erdoğan'dan Memur ve Emekliye zam müjdesi: ''Maaş artış oranı yüzde16,48 değil, 25 olacak''

3 OCAK 2023 ZAMLI MAAŞ LEVHASI || Öğretmene 16.572, polise 18.558 TL! Yeni yılda en az %35 artacak! SSK, Bağ-Kur, esnaf emeklisine 5.665 TL...

%30 ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞ TABLOSU

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