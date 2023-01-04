%30 zam sonrası güncel maaşlar! | 2023 doktor, öğretmen, polis, memur MAAŞ TABLOSU!
Başkan Erdoğan, memur ve memur emeklileri için daha önce açıklanan yüzde 25'lik zam oranının yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın zam müjdesi memurlarda büyük sevinç yaratırken, yeni oranla birlikte maaş hesaplamaları da değişti.
04.01.2023 16:18 - Son Güncelleme: 04.01.2023 16:18
Başkan Erdoğan, SSK, Bağkur ve memurların zam oranını yüzde 30'a çıkardığını duyurdu. Böylelikle en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye, en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836,5 liraya çıkarıldı. İşte 2023 zamlı memur ve emekli maaş tablosu...
REFAH PAYI YÜKSELDİ
Memurların ve memur emeklilerinin bu ay zam oranına bir refah payı da eklendi. Başkan Erdoğan tarafından dün açıklanan yüzde 25'lik zam oranı, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda yüzde 30 olarak revize edildi. Erdoğan devletin tüm imkanlarının memur ve emekliler için seferber edildiğini belirterek, zam oranının yükseltildiğini açıkladı.