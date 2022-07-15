Yaş şartı + BAŞVURU EKRANI ve KONTENJANLARI! PTT personel alımı yapacak! 9 bin 105 lira maaş! Binlerce kişi kadroya geçecek

Öte yandan geçtiğimiz Mayıs ayında 'Posta ve telgraf teşkilatı anonim şirketinde çalıştırılacak idari hizmet sözleşmeli personel hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik' başlıklı bir yönetmelik yayımlamıştı. İşte o yönetmelik;

MADDE 1- 19/11/2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi yürürlükten kaldırılmış, (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"o) Sınav: PTT tarafından yapılan veya hizmet satın alma yöntemiyle kamu kurum veya kuruluşlarına yaptırılan yazılı ve/veya sözlü sınavı,"

"ş) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavı: 74 üncü maddenin üçüncü fıkrasında ve 75 inci maddede belirtilen pozisyonlara atanabilmek için yapılacak olan yazılı sınav veya yazılı ve sözlü sınavı,

t) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav komisyonu: Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavları için oluşturulan komisyonu,

u) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulu: Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavlarına ilişkin oluşturulan kurulu,

ü) Sınav komisyonu: Sınav kurulunca oluşturulan komisyonu,

v) Sınav kurulu: Giriş sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmekle görevli kurulu,"