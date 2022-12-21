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ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme tutarları: Çocuk, öğrenci... 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak?

Ocak ayında memur, asgari ücret, emekli maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödeme miktarı da artacak. Ülkemizde 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlanıyor. İhtiyacı olan vatandaşlar bu destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Peki 2023 yılında sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak? ZAMLI YENİ Aile Destek paketi ödeme tutarı belli oldu mu? İşte detaylar

21.12.2022 11:45 - Son Güncelleme: 21.12.2022 11:45
ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme tutarları: Çocuk, öğrenci... 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak?

Sosyal yardım ödemeleri 2023 yılında artacak. 7'den 70'e milyonlarca ailenin faydalandığı destek programları Ocak ayıyla birlikte zamlanacak. Peki 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak? Çocuk ve öğrenci destek ödemelerine zam var mı? İşte ZAMLI YENİ Aile Destek paketi ödeme tutarı!

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ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme tutarları: Çocuk, öğrenci... 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak?

2023 SOSYAL YARDIM PARALARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Memur maaş katsayısındaki artışla sosyal destek ödemeleri de artacak. İşte mevcut ve yeni Aile Destek Paketi, Çocuk Destek Bileşeni dahil sosyal yardım ödeme miktarı;

ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme tutarları: Çocuk, öğrenci... 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak?

SOSYAL YARDIMLAR 5 AYLIK VERİLERE GÖRE ŞÖYLE DEĞİŞECEK (TL)

👉65 yaş aylığı
Mevcut: 1.536,70
% 15.11 zamlı maaş: 1.768,90

ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme tutarları: Çocuk, öğrenci... 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak?

👉Evde bakım desteği
Mevcut: 3.336,00
% 15.11 zamlı maaş: 3.840,07

👉Kronik hastalık yardımı
Mevcut: 3.336,00
% 15.11 zamlı maaş: 3.840,07

ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme tutarları: Çocuk, öğrenci... 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak?

👉Engelli yakını aylığı
Mevcut: 1.226,69
% 15.11 zamlı maaş: 1.412,04

👉Engelli aylığı
- % 40-69 arası
Mevcut: 1.226,69
% 15.11 zamlı maaş: 1.412,04

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