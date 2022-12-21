ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme tutarları: Çocuk, öğrenci... 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak?

Sosyal yardım ödemeleri 2023 yılında artacak. 7'den 70'e milyonlarca ailenin faydalandığı destek programları Ocak ayıyla birlikte zamlanacak. Peki 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak? Çocuk ve öğrenci destek ödemelerine zam var mı? İşte ZAMLI YENİ Aile Destek paketi ödeme tutarı!