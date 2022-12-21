18-46 yaş arasındakiler başvuru ekranına tıklasın! İŞKUR startı verdi! KPSS'siz en az 7.500 TL maaşla aranıyor! Hastanelere, bankalara işçi alımı...
İŞKUR kamu ve kurum dışı işçi alımı ilanları yayımlandı. Bu kapsamda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne 44 işçi statüsünde personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre lisans ve önlisans mezunu deniz trafik operatörü, tahlisiye personeli, mühendis ve büro personeli alınacak. İşte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü dahil güncle İŞKUR iş ilanlarının tümü...
İŞKUR güncel iş ilanları yayımlandı. 21 Aralık 2022 tarihi itibariyle kamuya ve özel sektöre alımlar başladı. İŞKUR ile 18 yaş üzerindeki herkes şartlara uyması halinde ilanlara başvuru yapabilecek. Kimi ilanlarda KPSS şartı, diploma bile aranmıyor. Hem emekliler, hem iş arayanlar için binlerce iş ilanı bulunuyor. Tam ve yarı zamanlı çalışmak mümkün. İŞKUR en az 5.500 TL asgari ücret ödüyor. Ocak ayında ise asgari ücret zammıyla birlikte en az 7.000 TL- 8.000 TL civarında aylık maaş ödemesi yapılacak. İşte detaylar...
21 ARALIK 2022 İŞKUR İŞ İLANLARI!
İŞKUR temizlik personeli, silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi, çarşı ve mahalle bekçisi, boyacı, kaynakçı, sistem uzmanı, kargo dağıtım görevlisi, pazarlama şefi, şoför, yazılım geliştirme uzmanı ve daha onlarca meslekte alım yapacak.