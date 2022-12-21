18-46 yaş arasındakiler başvuru ekranına tıklasın! İŞKUR startı verdi! KPSS’siz en az 7.500 TL maaşla aranıyor! Hastanelere, bankalara işçi alımı...

İŞKUR güncel iş ilanları yayımlandı. 21 Aralık 2022 tarihi itibariyle kamuya ve özel sektöre alımlar başladı. İŞKUR ile 18 yaş üzerindeki herkes şartlara uyması halinde ilanlara başvuru yapabilecek. Kimi ilanlarda KPSS şartı, diploma bile aranmıyor. Hem emekliler, hem iş arayanlar için binlerce iş ilanı bulunuyor. Tam ve yarı zamanlı çalışmak mümkün. İŞKUR en az 5.500 TL asgari ücret ödüyor. Ocak ayında ise asgari ücret zammıyla birlikte en az 7.000 TL- 8.000 TL civarında aylık maaş ödemesi yapılacak. İşte detaylar...