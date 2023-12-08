Yaş, gün, prim hesabı kökten değişti! 2000 - 2009 arası SGK girişi olanlara gümüş tepside erken emeklilik sunulacak

1 Türkiye'de emeklilik sisteminde önemli bir değişiklik kapıya dayanıyor. Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlenmesi çalışması, sona yaklaşıyor. Bu çerçevede yapılan düzenleme, yaklaşık 1 milyon vatandaşa 5 yıl erken emeklilik hakkı ve 1.800 gün daha az prim ödeme avantajı sunacak.

2 Bağ-Kur ve SSK Primlerinde Eşitleme: 1 Milyon Esnafa Erken Emeklilik ve Düşük Prim Avantajı! Türkiye'de önemli bir değişiklik, özellikle Bağ-Kur ve SSK primlerinde eşitlenmeye odaklanıyor. Uzun bir bekleyişin ardından gerçekleşen bu düzenleme, 1 milyon esnafa önemli avantajlar sunuyor. Yeni düzenleme ile birlikte, esnaflara 5 yıl erken emeklilik hakkı ve daha düşük prim ödeme fırsatı tanınıyor.