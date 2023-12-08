Yaş, gün, prim hesabı kökten değişti! 2000 - 2009 arası SGK girişi olanlara gümüş tepside erken emeklilik sunulacak

Türkiye'de emeklilik sisteminde önemli bir değişiklik kapıya dayanıyor. Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlenmesi çalışması, sona yaklaşıyor. Bu çerçevede yapılan düzenleme, yaklaşık 1 milyon vatandaşa 5 yıl erken emeklilik hakkı ve 1.800 gün daha az prim ödeme avantajı sunacak.
Bağ-Kur ve SSK Primlerinde Eşitleme: 1 Milyon Esnafa Erken Emeklilik ve Düşük Prim Avantajı!
Türkiye'de önemli bir değişiklik, özellikle Bağ-Kur ve SSK primlerinde eşitlenmeye odaklanıyor. Uzun bir bekleyişin ardından gerçekleşen bu düzenleme, 1 milyon esnafa önemli avantajlar sunuyor. Yeni düzenleme ile birlikte, esnaflara 5 yıl erken emeklilik hakkı ve daha düşük prim ödeme fırsatı tanınıyor.
Yaştan Emeklilik İmkanı: Prim Gün Sayısı Yetersiz Olanlara Çözüm
Prim gün sayısı yetersiz olanlar için sunulan 'yaştan emeklilik' fırsatı, özellikle prim ödemesini tamamlamak istemeyenlere yönelik bir çözüm sunuyor. Bu yöntem, 10 yıl (3600 gün) ile emeklilik imkanı tanıyor ve daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı elde edilmesine olanak sağlıyor.