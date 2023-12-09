Gram altın 2023 yılının en çok kazandıran yatırım araçlarından birisi oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yılın son ayında A Haber canlı yayınında altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş canlı yayında yaptığı değerlendirmede gram altının 2023 yılında en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olduğunu vurguladı. Peki, Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın için kritik tarih ne? Altın piyasasında gidişat ne yönde olacak? Almalı mı satmalı mı? 2022'de en çok altın alan ülkeler hangileri? Altın, borsa, konut, toprak hangisine yatırım yapılmalı? En uygun yatırım aracı ne? Uzmanlar ne öneriyor? İşte detaylar...
Altın almalı mı satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber ekranlarında tarih vererek açıkladı.
Bugün altın ve gümüş fiyatları geriledi çünkü ABD'de tarım dışı istihdam verisi vardı.
Ons altın tarafında 1.995-2.000 dolar aralığında şu saatlerde. Muhtemelen 1.980 dolarda esnek seviyesi var ama ibre yukarı beklentiler o yönde.
SAVAŞLAR ALTIN PİYASASINI NASIL ETKİLEDİ?
Ateş çemberinde olan bir bölge olduğu için jeopolitik gerilimlere karşı güvenli liman statüsünde olan bir rezerv paya yatırım yapmayı daha makul görüyorlar.