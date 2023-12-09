Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş tarih vererek açıkladı: "Altın altın çağını yaşayacak"

Gram altın 2023 yılının en çok kazandıran yatırım araçlarından birisi oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yılın son ayında A Haber canlı yayınında altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş canlı yayında yaptığı değerlendirmede gram altının 2023 yılında en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olduğunu vurguladı. Peki, Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın için kritik tarih ne? Altın piyasasında gidişat ne yönde olacak? Almalı mı satmalı mı? 2022'de en çok altın alan ülkeler hangileri? Altın, borsa, konut, toprak hangisine yatırım yapılmalı? En uygun yatırım aracı ne? Uzmanlar ne öneriyor? İşte detaylar...