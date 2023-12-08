Emekliye %9.2 puan refah payı artışı çıktı! 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı 14 bin 625 TL'ye çıkacak! SSK, Bağkur'a 8.000 TL seyyanen zam dahil...

Türkiye genelinde milyonlarca emekli, Ocak ayında açıklanacak zam oranlarına odaklanmış durumda. 5 aylık enflasyon verilerinin netleşmeye başlamasıyla birlikte, emeklilerin merakla beklediği refah payı ve seyyanen artış konuları gündeme gelmeye başladı. Peki, SSK , Bağkur maaşları ne kadar olacak 2024? İşte detaylar...

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması, memur ve emeklilerin 2024 yılındaki maaşlarını belirlemeye yönelik heyecanı artırdı. Yapılan hesaplamalara göre, en düşük memur emeklisinin maaşı, yeni yılda yüzde 42.6 oranında bir artışla 13 bin 514 liraya çıkacak. İşte detaylı analiz ve zam formülleri...