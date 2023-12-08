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Emekliye %9.2 puan refah payı artışı çıktı! 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı 14 bin 625 TL'ye çıkacak! SSK, Bağkur'a 8.000 TL seyyanen zam dahil...

15 milyonu aşkın emekliler için zam düzenlemesinde sona geliniyor. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı, yüzde 33,66 olarak netleşti. Ocak ayı başında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte nihai emekli zammı belirlenecek. Bu süreçte emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için düzenlemeler masada bulunuyor. Bu formüller arasında seyyanen veya refah payı zammı gibi ihtimaller ön planda tutuluyor. Peki, en düşük emekli maaşları ne kadar olacak 2024? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 19:18 Güncelleme 08 Aralık 2023, 19:18
Emekliye %9.2 puan refah payı artışı çıktı! 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı 14 bin 625 TL’ye çıkacak! SSK, Bağkur’a 8.000 TL seyyanen zam dahil... 1

Türkiye genelinde milyonlarca emekli, Ocak ayında açıklanacak zam oranlarına odaklanmış durumda. 5 aylık enflasyon verilerinin netleşmeye başlamasıyla birlikte, emeklilerin merakla beklediği refah payı ve seyyanen artış konuları gündeme gelmeye başladı. Peki, SSK, Bağkur maaşları ne kadar olacak 2024? İşte detaylar...

Emekliye %9.2 puan refah payı artışı çıktı! 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı 14 bin 625 TL’ye çıkacak! SSK, Bağkur’a 8.000 TL seyyanen zam dahil... 2

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması, memur ve emeklilerin 2024 yılındaki maaşlarını belirlemeye yönelik heyecanı artırdı. Yapılan hesaplamalara göre, en düşük memur emeklisinin maaşı, yeni yılda yüzde 42.6 oranında bir artışla 13 bin 514 liraya çıkacak. İşte detaylı analiz ve zam formülleri...

Emekliye %9.2 puan refah payı artışı çıktı! 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı 14 bin 625 TL’ye çıkacak! SSK, Bağkur’a 8.000 TL seyyanen zam dahil... 3

Memur ve Memur Emeklileri İçin Zam Formülleri:

Toplu Sözleşme Zammı: Yapılan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında, memur ve memur emeklileri, 2024'ün Ocak-Haziran döneminde yüzde 15 oranında zam alacaklar.

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