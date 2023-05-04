1999-2000-2005 sigorta + 5000-7200 günle EYT listesine girecekler! EYT’de Bağkur tescil affı, İHYA, staj için torba yasa kıskacı! 900 gün prim indirimiyle...

EYT düzenlemesine dahil olmak isteyenler yeni gelişmeler için son açıklamaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda staj mağdurları, Bağkur tescili olmayanlar ve kısmi emeklilik hakkında detayları merak edenler yeni emeklilik reformunun kapsamını inceliyor. Öte yandan EYT'lilerin prim eksiğini tamamlama yollarından biri de ihya olarak biliniyor. Ancak her Bağ-Kur'lu yararlanamadığı gibi, primleri kazanmada da önemli detayları bulunuyor. İşte emekliliğinizi kolaylaştıracak yollar ve beklenen gelişmeler hakkında detaylar haberimizde...