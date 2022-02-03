Yaş baş dinlemeden SGK bu kişileri erken emekli ediyor! Listeye bak 1800 prim günüyle emekli ol: Göz bozuklukları, denge sorunları...

1800 GÜN İLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tüm sigortalılar için farklı uygulamalar ile erken emeklilik hakkı tanıyor. Uzun süredir Türkiye gündeminde de yer edinen EYT sorunu gibi primleri eksik kalan, sigortalılık süresini tamamlayamayan veya diğer şartları eksik kalan birçok kişi alternatifleri araştırıyor.