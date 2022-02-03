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Haberler Ekonomi Kar marjı açıldı! %22 vadeli mevduat dönemi: Ayda 884 TL ek kazanç cepte! En yüksek 32 günlük vadeli mevduat oranı hangi bankada?

Kar marjı açıldı! %22 vadeli mevduat dönemi: Ayda 884 TL ek kazanç cepte! En yüksek 32 günlük vadeli mevduat oranı hangi bankada?

En yüksek 32 günlük vadeli mevduat oranı hangi bankada? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) TL'ye dönüşen mevduat hesapları için önemli yeni kararlara imza attı. Kur korumalı TL mevduat sisteminin uygulanmaya başlamasının ardından gelen yeni düzenlemeler ise bankaların oranlarının değişmesine neden oluyor. 32 günlük vadeli TL mevduat hesaplarında ise yeni yüksek oranlar vatandaşların birikimlerini değerlendirmelerinde avantajlar sunmaya devam ediyor. TCMB'den gelen yeni kararda ise TL'ye dönüşümün desteklenmesi için bankaların mevduat hesaplarına uygulayacağı azami faiz oranının belirlenmesinde yetkili olacak. İşte değişen oranlarıyla bankaların en yüksek mevduat faiz oranları...

takvim.com.tr
03.02.2022 08:58 - Son Güncelleme: 03.02.2022 08:59
%22 vadeli mevduat dönemi: Kar marjı açıldı! Ayda 884 TL ek kazanç cepte! En yüksek 32 günlük vadeli mevduat kazancı hangi bankada?

TCMB'DEN MEVDUAT HESAPLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), altın, döviz ve katılım fonlarının vadeli TL mevduat hesaplarına dönüşümünde bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranının belirlemede yetkili olduğuna ilişkin düzenlemeyi devreye soktu. TL'ye dönüşüm desteklenmesine yönelik atılan yeni adımlar sayesinde vatandaşların TL birikimlerini çok daha cazip oranlarla değerlendirmeleri hedefleniyor.

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%22 vadeli mevduat dönemi: Kar marjı açıldı! Ayda 884 TL ek kazanç cepte! En yüksek 32 günlük vadeli mevduat kazancı hangi bankada?

Aralık ayından itibaren uygulanmaya başlayan kur korumalı TL mevduat sistemi ile TL'nin yeniden değer kazanması desteklenmişti.

%22 vadeli mevduat dönemi: Kar marjı açıldı! Ayda 884 TL ek kazanç cepte! En yüksek 32 günlük vadeli mevduat kazancı hangi bankada?

TCMB tarafından alınan yeni karar sonrasında birikimlerini en yüksek vadeli mevduat faiz oranları ile değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise 32 günlük en yüksek faiz oranlarına sahip bankaları araştırmaya başladı.

%22 vadeli mevduat dönemi: Kar marjı açıldı! Ayda 884 TL ek kazanç cepte! En yüksek 32 günlük vadeli mevduat kazancı hangi bankada?

Değişen faiz oranları ile en uygun mevduat hesapları da güncellendi.

%22 vadeli mevduat dönemi: Kar marjı açıldı! Ayda 884 TL ek kazanç cepte! En yüksek 32 günlük vadeli mevduat kazancı hangi bankada?

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Kur korumalı TL mevduat sisteminin ardından bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında da avantajlı oranlar uygulanmaya devam ediyor.

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