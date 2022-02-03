Kar marjı açıldı! %22 vadeli mevduat dönemi: Ayda 884 TL ek kazanç cepte! En yüksek 32 günlük vadeli mevduat oranı hangi bankada?
En yüksek 32 günlük vadeli mevduat oranı hangi bankada? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) TL'ye dönüşen mevduat hesapları için önemli yeni kararlara imza attı. Kur korumalı TL mevduat sisteminin uygulanmaya başlamasının ardından gelen yeni düzenlemeler ise bankaların oranlarının değişmesine neden oluyor. 32 günlük vadeli TL mevduat hesaplarında ise yeni yüksek oranlar vatandaşların birikimlerini değerlendirmelerinde avantajlar sunmaya devam ediyor. TCMB'den gelen yeni kararda ise TL'ye dönüşümün desteklenmesi için bankaların mevduat hesaplarına uygulayacağı azami faiz oranının belirlenmesinde yetkili olacak. İşte değişen oranlarıyla bankaların en yüksek mevduat faiz oranları...
03.02.2022 08:58
- Son Güncelleme: 03.02.2022 08:59
TCMB'DEN MEVDUAT HESAPLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), altın, döviz ve katılım fonlarının vadeli TL mevduat hesaplarına dönüşümünde bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranının belirlemede yetkili olduğuna ilişkin düzenlemeyi devreye soktu. TL'ye dönüşüm desteklenmesine yönelik atılan yeni adımlar sayesinde vatandaşların TL birikimlerini çok daha cazip oranlarla değerlendirmeleri hedefleniyor.
Aralık ayından itibaren uygulanmaya başlayan kur korumalı TL mevduat sistemi ile TL'nin yeniden değer kazanması desteklenmişti.
BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Kur korumalı TL mevduat sisteminin ardından bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında da avantajlı oranlar uygulanmaya devam ediyor.