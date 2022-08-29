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Haberler Ekonomi Son dakika flaş ALTIN yorumu! Gramda kayış koptu! O tarihte freni patlayacak! 50 ya da 75... İslam Memiş 'Çok önemli' diyerek uyardı!

Son dakika flaş ALTIN yorumu! Gramda kayış koptu! O tarihte freni patlayacak! 50 ya da 75... İslam Memiş 'Çok önemli' diyerek uyardı!

Son dakika flaş altın yorumu geldi. İslam Memiş canlı yayında altın yatırımcılarına uyarılarda bulundu. Dünya genelindeki krizin değerli metallari etkilediğini dile getiren Memiş, altın fiyatında büyük düşüşler beklendiğini ancak düşüş olmayacağını belirtti. Finans Analisti, ''Eylül ile yılın son çeyreğinde ons tarafında tekrar 2 bin dolar seviyesi üzerinde bir yükseliş görebiliriz." ifadelerini kullandı.

29.08.2022 15:36 - Son Güncelleme: 29.08.2022 15:37
İslam Memiş ’Çok önemli’ diyerek uyardı! Son dakika flaş ALTIN yorumu! Gramda kayış koptu! O tarihte freni patlayacak! 50 ya da 75...

Altın almak, satmak isteyenler dikkat! Kritik uyarılar geldi. Milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiriyor. İslam Memiş altın ve dolardaki son durumu ve geleceğini değerlendirdi. Altın ne kadar olacak? Gram altın fiyatı düşecek mi? sorularına Finans Analisti İslam Memiş'ten yanıt geldi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını hatırlatan Memiş, ''Gram altın 1.200 TL ve devamında 1,450 TL olabilir" dedi. Canlı yayında milyonları uyaran uzman isim ''Eylül ile yılın son çeyreğinde ons tarafında tekrar 2 bin dolar seviyesi üzerinde bir yükseliş görebiliriz." şeklinde konuştu. İşte detaylar...

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İslam Memiş ’Çok önemli’ diyerek uyardı! Son dakika flaş ALTIN yorumu! Gramda kayış koptu! O tarihte freni patlayacak! 50 ya da 75...

İşte Memiş'in yeni altın yorumu;

''Gram altında düşüşleri zor görüyorum, özellikle bin TL altına çok zor. Düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Özellikle şuanda küresel piyasalarda teknik olarak kabul edilmeyen bir kriz ve rezesyon var. Teknik olarak başlayan bu resesyonu ABD kabul etmiyor.

İslam Memiş ’Çok önemli’ diyerek uyardı! Son dakika flaş ALTIN yorumu! Gramda kayış koptu! O tarihte freni patlayacak! 50 ya da 75...

Diğer yandan özellikle ülkelerin eylül ayı itibarıyla enerji kriziyle alakalıyla ilgili ciddi bir süreçten geçme ihtimali çok yüksek. IMF, merkez banları sık sık açıklama yapıyorlar.

İslam Memiş ’Çok önemli’ diyerek uyardı! Son dakika flaş ALTIN yorumu! Gramda kayış koptu! O tarihte freni patlayacak! 50 ya da 75...

Eylül itibarıyla hem jeopolitik tarafta hem de resesyon tarafında ciddi endişelerin arttığını ifade ediliyorlar. gelen veirlere baktığımızda kafalar oldukça karışık.

İslam Memiş ’Çok önemli’ diyerek uyardı! Son dakika flaş ALTIN yorumu! Gramda kayış koptu! O tarihte freni patlayacak! 50 ya da 75...

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell cuma günü açıklama yaptı. Burada riskler yüksek ve tedirgilikte bahsetti. Bu süreçte FED'in faiz artımı devam edecek. 50 ya da 75 baz puanlık artışla yoluna evam edecekler. Soru şu; bu süreç ne kadar devam edecek? Resesyonu baskılayabilecekler mi?

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