Milyonlarca esnafa vergiden sonra prim desteği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 ildeki pazarcılar için verdiği müjde hayata geçerken, 5 puanlık prim teşvikiyle de prim yükü hafifletiliyor. Esnafın prim süresinin 7.200'e indirilmesi için çalışmalar sürerken, prim teşviki ile 500 ila 3 bin 753 lira arasında destek sağlandı. Ayrıca 80 bin esnafa basit usule tabi olmanın da önü açıldı.
26.04.2023 09:05 - Son Güncelleme: 26.04.2023 09:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca esnafın yüzünü güldüren vergi muafiyetleri müjdesinin ardından sosyal güvenlikte de reform adımları atılacak.
Bağ-Kur'lu esnaf ve şirket ortaklarına 5 puanlık prim teşviki kapsamında bu yıl verilen teşvik 500,40 lira ile 3 bin 753 lira arasında değişiyor.