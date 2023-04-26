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Milyonlarca esnafa vergiden sonra prim desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 ildeki pazarcılar için verdiği müjde hayata geçerken, 5 puanlık prim teşvikiyle de prim yükü hafifletiliyor. Esnafın prim süresinin 7.200'e indirilmesi için çalışmalar sürerken, prim teşviki ile 500 ila 3 bin 753 lira arasında destek sağlandı. Ayrıca 80 bin esnafa basit usule tabi olmanın da önü açıldı.

takvim.com.tr
26.04.2023 09:05 - Son Güncelleme: 26.04.2023 09:05
Milyonlarca esnafa vergiden sonra prim desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca esnafın yüzünü güldüren vergi muafiyetleri müjdesinin ardından sosyal güvenlikte de reform adımları atılacak.

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Milyonlarca esnafa vergiden sonra prim desteği

Başta pazarcılar olmak üzere seyyar piyango bileti satıcıları, tamirciler ve benzeri çalışanlara vergi kolaylığı sağlayan karar dün itibariyle yürürlüğe girdi.

Milyonlarca esnafa vergiden sonra prim desteği

Esnafın prim gün süresinin 7200'e düşürülmesi için hazırlık sürerken, sosyal güvenlik teşvikleriyle de prim yükü de hafifletiliyor.

Milyonlarca esnafa vergiden sonra prim desteği

Bağ-Kur'lu esnaf ve şirket ortaklarına 5 puanlık prim teşviki kapsamında bu yıl verilen teşvik 500,40 lira ile 3 bin 753 lira arasında değişiyor.

Milyonlarca esnafa vergiden sonra prim desteği

Yeni dönemde esnafa ilave faiz desteği de sağlanacak, daha az primle emeklilik fırsatı sunulacak.

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