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Haberler Ekonomi YARISI BİZDEN Kampanyası 2+1, 3+1 ÖDEME PLANI! 0.74'lük kredi hangi bankalarda? %10 peşin 5.625 TL 120 ay vadeli EV SAHİBİ olun! 1.250.000 TL'ye...

YARISI BİZDEN Kampanyası 2+1, 3+1 ÖDEME PLANI! 0.74'lük kredi hangi bankalarda? %10 peşin 5.625 TL 120 ay vadeli EV SAHİBİ olun! 1.250.000 TL'ye...

Başkan Erdoğan kentsel dönüşüm projesine dair müjdeleri tek tek duyurdu. Yarısı Bizden Kampanyası ile konut maliyetinin yarısının ödeneceğini duyuran Başkan Erdoğan ödeme planını açıkladı. İşte Yarısı Bizden Kampanyası ödeme detayları.

takvim.com.tr
22.04.2023 09:52 - Son Güncelleme: 22.04.2023 09:52
YARISI BİZDEN Kampanyası 2+1, 3+1 ÖDEME PLANI! 0.74’lük kredi hangi bankalarda? %10 peşin 5.625 TL 120 ay vadeli EV SAHİBİ olun! 1.250.000 TL’ye...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde peş peşe müjdeleri duyurdu. Başkan Erdoğan kentsel dönüşümde ülke genelinde bir seferberlik başlatıldığını belirterek "İlk müjdemizin adı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasıdır." dedi. Bu proje kapsamında kentsel dönüşümde maliyetin yarısını devlet karşılayacak. 2+1, 3+1 dairelerin örnek ödeme planlarını sizler için derledik. İşte 10 yıl vadeli 0.74'lük kredi detayları ve tüm merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
YARISI BİZDEN Kampanyası 2+1, 3+1 ÖDEME PLANI! 0.74’lük kredi hangi bankalarda? %10 peşin 5.625 TL 120 ay vadeli EV SAHİBİ olun! 1.250.000 TL’ye...

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASININ DETAYLARI

ÖRNEK HESAPLAMA 1

100 m² 2+1 daire
750.000 TL devletten
Kalan tutara
% 10 peşinat
5.625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade

YARISI BİZDEN Kampanyası 2+1, 3+1 ÖDEME PLANI! 0.74’lük kredi hangi bankalarda? %10 peşin 5.625 TL 120 ay vadeli EV SAHİBİ olun! 1.250.000 TL’ye...

ÖRNEK HESAPLAMA 2

120 m² 3+1 daire
900.000 TL devletten
Kalan tutara
% 10 peşinat
6.750 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade

YARISI BİZDEN Kampanyası 2+1, 3+1 ÖDEME PLANI! 0.74’lük kredi hangi bankalarda? %10 peşin 5.625 TL 120 ay vadeli EV SAHİBİ olun! 1.250.000 TL’ye...

YARISI DEVLETTEN

100 metrekare 2+1, 120 metrekare 3+1 ev için ortaya çıkan maliyetin yarısını devlet ödeyecek!

YARISI BİZDEN Kampanyası 2+1, 3+1 ÖDEME PLANI! 0.74’lük kredi hangi bankalarda? %10 peşin 5.625 TL 120 ay vadeli EV SAHİBİ olun! 1.250.000 TL’ye...

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEME PLANI

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"İlk müjde, Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli yapı tespiti yaptıranlar ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 evini yapmak isteyen vatandaşın önüne 1,5 milyon maliyet çıktı, 750 bin lirasını hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirayı vatandaş kendisi koyacak ve hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 m2 için 3+1 için ev için 1,8 milyonun yarısına tekabül eden 900 bin lira olacak."

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