RAMAZAN İMSAKİYE
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Yarış hız kazandı! TEB ING Halkbank Ziraat Akbank İş Bankası duyurdu! 500-625-750 TL ödeme geliyor...

Milyonlarca emekliye bankalar promosyon ödemesi sağlıyor. Maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emekliler bankalardan promosyon alabiliyor. Birçok banka peş peşe açıklama yaparak promosyon şartları hakkında bilgiler veriyor. Bankaların ödemeleri 500, 625, 750 TL arasında değişiyor. Peki en yüksek promosyon hangi bankada? İşte ödeme yapılan miktarlar!

26.04.2021 13:49 - Son Güncelleme: 26.04.2021 13:49
Yarış hız kazandı! TEB ING Halkbank Ziraat Akbank İş Bankası duyurdu! 500-625-750 TL ödeme geliyor...

Emekli vatandaşlar bankalara 3 yıl boyunca ödeme sözü verdiğinde promosyon ödemesi alabiliyor. Bankalar emeklileri müşterileri yapmak için adeta yarışa girdi. Tüm bankalar promosyon açıklaması yaparak verilecek miktarları gün geçtikçe artırıyor. Ödeme miktarları da bankalardan bankalara değişiklik gösteriyor. Promosyonların hangi bankada yüksek olduğu sorgulanıyor. En yüksek promosyon hangi bankada sorusunun cevabı haberimizde!

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Yarış hız kazandı! TEB ING Halkbank Ziraat Akbank İş Bankası duyurdu! 500-625-750 TL ödeme geliyor...

ZİRAAT BANKASI

1.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL promosyon veriyor. 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara da 750 TL'lik promosyon ödemesi taahhüt ediliyor.

Yarış hız kazandı! TEB ING Halkbank Ziraat Akbank İş Bankası duyurdu! 500-625-750 TL ödeme geliyor...

HALK BANKASI

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

Yarış hız kazandı! TEB ING Halkbank Ziraat Akbank İş Bankası duyurdu! 500-625-750 TL ödeme geliyor...

AKBANK

Maaşlara göre 500, 625 ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 350, 425 ve 500 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda, 850 lira, 1.050 lira ve 1.250 lira promosyon imkânı veriyor.

Yarış hız kazandı! TEB ING Halkbank Ziraat Akbank İş Bankası duyurdu! 500-625-750 TL ödeme geliyor...

GARANTİ BBVA

Banka 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.