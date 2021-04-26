Yarış hız kazandı! TEB ING Halkbank Ziraat Akbank İş Bankası duyurdu! 500-625-750 TL ödeme geliyor...
Milyonlarca emekliye bankalar promosyon ödemesi sağlıyor. Maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emekliler bankalardan promosyon alabiliyor. Birçok banka peş peşe açıklama yaparak promosyon şartları hakkında bilgiler veriyor. Bankaların ödemeleri 500, 625, 750 TL arasında değişiyor. Peki en yüksek promosyon hangi bankada? İşte ödeme yapılan miktarlar!
Emekli vatandaşlar bankalara 3 yıl boyunca ödeme sözü verdiğinde promosyon ödemesi alabiliyor. Bankalar emeklileri müşterileri yapmak için adeta yarışa girdi. Tüm bankalar promosyon açıklaması yaparak verilecek miktarları gün geçtikçe artırıyor. Ödeme miktarları da bankalardan bankalara değişiklik gösteriyor. Promosyonların hangi bankada yüksek olduğu sorgulanıyor. En yüksek promosyon hangi bankada sorusunun cevabı haberimizde!