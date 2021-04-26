Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! Çip krizi piyasayı nasıl etkileyecek? 2. el otomobil fiyatları yükselecek mi?

Son dakika haberleri… Sıfır araç üretiminde yaşanan çip krizinden ikinci el piyasası da derinden etkileniyor. Sahibinden ikinci el araba almak isteyenlere Alman dev Volkswagen'den flaş bir uyarı geldi. Fabrika müdürleri sıfır araçtaki çip krizinin ikinci çeyrekte daha da sert vuracağını söyledi. Peki çip krizi piyasayı nasıl etkileyecek? Sahibinden ikinci el araç fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar…

26.04.2021 13:36 - Son Güncelleme: 26.04.2021 13:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





