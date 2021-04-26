RAMAZAN İMSAKİYE
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Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! Çip krizi piyasayı nasıl etkileyecek? 2. el otomobil fiyatları yükselecek mi?

Son dakika haberleri… Sıfır araç üretiminde yaşanan çip krizinden ikinci el piyasası da derinden etkileniyor. Sahibinden ikinci el araba almak isteyenlere Alman dev Volkswagen'den flaş bir uyarı geldi. Fabrika müdürleri sıfır araçtaki çip krizinin ikinci çeyrekte daha da sert vuracağını söyledi. Peki çip krizi piyasayı nasıl etkileyecek? Sahibinden ikinci el araç fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar…

26.04.2021 13:36 - Son Güncelleme: 26.04.2021 13:36
Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! Çip krizi piyasayı nasıl etkileyecek? 2. el otomobil fiyatları yükselecek mi?

Son dakika otomotiv haberi... Volkswagen AG, fabrika müdürlerini global çip tedarikinde sorunların ikinci çeyrekte üretimi daha sert vurmasına hazır olunması için uyardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! Çip krizi piyasayı nasıl etkileyecek? 2. el otomobil fiyatları yükselecek mi?

İŞLER DAHA KÖTÜYE GİDECEK
Volkswagen grubu içinde yer alan Seat'ın Başkanı Wayne Griffiths yaptığı açıklamada, "Tedarikçiler ve Volkswagen Grubu tarafından ikinci çeyrekte, ilk çeyrekten muhtemelen daha kayda değer zorluklarla karşı karşıya kalacağımız yönünde uyarıldık" dedi.

Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! Çip krizi piyasayı nasıl etkileyecek? 2. el otomobil fiyatları yükselecek mi?

Griffiths, Seat'ın Barcelona'nın Martorell fabrikasında hangi modellerin üretimine devam edeceklerine çiplerin teminine göre karar vereceklerini belirtti.

Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! Çip krizi piyasayı nasıl etkileyecek? 2. el otomobil fiyatları yükselecek mi?

60 MİLYAR DOLARLIK KAYIP!
Koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan çip tedarik sorunu otomotiv devlerinin gelirlerini de ciddi anlamda etkilemesi bekleniyor.

Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! Çip krizi piyasayı nasıl etkileyecek? 2. el otomobil fiyatları yükselecek mi?

Danışmanlık firması AlixPartners çip kıtlığın bu yıl küresel otomotiv endüstrisinden elde edilen geliri 60 milyar dolar azaltacağını tahmin ediyor.