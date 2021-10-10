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Haberler Ekonomi Yarından tezi yok! Sadece 12 buçuk yıl çalışarak emekli olun! SGK, SSK, Bağkur'luların başına devlet kuşu kondu! 4500 ve 5400 gün...

Yarından tezi yok! Sadece 12 buçuk yıl çalışarak emekli olun! SGK, SSK, Bağkur'luların başına devlet kuşu kondu! 4500 ve 5400 gün...

Emekli olmak her çalışanın düşüdür. Bildiğiniz gibi emekli olmak için yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi şartları bulunuyor. Yalnız bazı şartlarda sadece 12 buçuk yıl çalışacak emekli olabiliyorsunuz ve maaş bağlanıyor. 12.5 senelik çalışma süreci ile elde edilebilecek bu erken emeklilik ile ilgili şartları haberimizde derledik. Belirtmeliyiz ki bu erken emeklilik şartında ilk sigortaya giriş tarihi önemli. Peki, 12.5 yıl çalışarak nasıl emekli olabiliriz? İşte tüm merak edilenler!

10.10.2021 17:19 - Son Güncelleme: 10.10.2021 17:23
Yarından tezi yok! Sadece 12 buçuk yıl çalışarak emekli olun! SGK, SSK, Bağkur’luların başına devlet kuşu kondu! 4500 ve 5400 gün...

Yarından tezi yok! Sadece 12 buçuk yıl çalışarak emekli olun! SGK, SSK, Bağkur'luların başına devlet kuşu kondu! 4500 ve 5400 gün... Emekli olmak her çalışanın hayalidir. Ancak emekli olmak için belli başlı şartlar bulunuyor. Bunlar yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi olarak biliniyor. Sadece bazı şartlarda 12 buçuk yıl çalışacak emekli olabiliyorsunuz ve maaş bağlanıyor. 12.5 senelik çalışma süreci ile elde edilebilecek bu erken emeklilik ile ilgili şartları haberimizde derledik.

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Yarından tezi yok! Sadece 12 buçuk yıl çalışarak emekli olun! SGK, SSK, Bağkur’luların başına devlet kuşu kondu! 4500 ve 5400 gün...

Emekli olabilmek için yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi şartlarına bakılıyor. Ancak prim ile ilgili gerekli koşulları oluşmayanlar için daha az sürelerle emeklilik imkanı da sunuluyor. Bu durumda ilk sigortaya giriş tarihi önemli.

Yarından tezi yok! Sadece 12 buçuk yıl çalışarak emekli olun! SGK, SSK, Bağkur’luların başına devlet kuşu kondu! 4500 ve 5400 gün...

Günümüzde 8 Eylül 1999 yılı ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa işe girenler daha fazla.

Yarından tezi yok! Sadece 12 buçuk yıl çalışarak emekli olun! SGK, SSK, Bağkur’luların başına devlet kuşu kondu! 4500 ve 5400 gün...

Bu tarihler arasında sigortalı işe başlayanlar 4500 gün primle yani 12.5 yılla yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor.

Yarından tezi yok! Sadece 12 buçuk yıl çalışarak emekli olun! SGK, SSK, Bağkur’luların başına devlet kuşu kondu! 4500 ve 5400 gün...

TARİH ÇOK ÖNEMLİ

9 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 günü arasında işe giren kadınların kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısına ulaşması gerekiyor.

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