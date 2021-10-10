Yarından tezi yok! Sadece 12 buçuk yıl çalışarak emekli olun! SGK, SSK, Bağkur'luların başına devlet kuşu kondu! 4500 ve 5400 gün... Emekli olmak her çalışanın hayalidir. Ancak emekli olmak için belli başlı şartlar bulunuyor. Bunlar yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi olarak biliniyor. Sadece bazı şartlarda 12 buçuk yıl çalışacak emekli olabiliyorsunuz ve maaş bağlanıyor. 12.5 senelik çalışma süreci ile elde edilebilecek bu erken emeklilik ile ilgili şartları haberimizde derledik.