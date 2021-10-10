MEB 5 bin 872 fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı alımı başvuru şartları açıklandı! MEB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 260 260 sözleşmeli fizyoterapist, 2 bin 593 aşçı, 3 bin 279 aşçı yardımcısı olmak üzere toplamda 5 bin 872 destek personeli alımı yapacak. MEB'in bünyesinde çalışmak isteyenler için büyük fırsat! Millî Eğitim Bakanlığınca istihdam edilecek personel alımları için başvuru süreci yaklaştı. Peki MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Nasıl başvuru yapılır? Fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı alımı başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığında istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvuru şartları açıklandı. Başvuru yapacak adaylar için sadece iki seçenek bulunuyor. İsteyenler başvurularını Kariyer Kapısında isteyenler de e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvu tarihlerinin de belli olmasıyla personel alımlarına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Başvurular alındıktan sonra sonuçların duyurulması akabinde görev yerlerine atanan personeller daha sonra hemen çalışmaya başlayacak. Peki MEB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? MEB 5 bin 872 fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı alımı başvuru şartları neler? İşte detaylı bilgiler...
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MEB 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli alımı için başvuru tarihlerini duyurdu. Başvurular, 25 Ekim Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular Kariyer Kapısı veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Söz konusu personel alımları için şartları taşıyanlar başvurularını e-Devlet ile entegre çalışan "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı" platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden tamamlayacak.
Adaylar istenilen belgeleri sisteme yükleyecek. Daha sonra başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecek. (Gerekli durumlarda bu belgelerin asılları istenebilir. İstenmesi halinde de onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edecek.)