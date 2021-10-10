MEB 5 bin 872 fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı alımı başvuru şartları açıklandı! MEB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığında istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvuru şartları açıklandı. Başvuru yapacak adaylar için sadece iki seçenek bulunuyor. İsteyenler başvurularını Kariyer Kapısında isteyenler de e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvu tarihlerinin de belli olmasıyla personel alımlarına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Başvurular alındıktan sonra sonuçların duyurulması akabinde görev yerlerine atanan personeller daha sonra hemen çalışmaya başlayacak. Peki MEB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? MEB 5 bin 872 fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı alımı başvuru şartları neler? İşte detaylı bilgiler...