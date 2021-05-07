Milyonlar bekliyordu! Tek tek açıklandı! Bunları yap erkenden emekli ol! Erken emeklilik şartları nelerdir? İşte o formüller
Tek tek açıklandı! Bunları yap erkenden emekli ol! Milyonlar bekliyordu! Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün. Erken emeklilik kurallarından biri de malulen emekli olmaktır yani çalışmaya engel olacak hastalığı bulunan kişiler erken emeklilik hakkından faydalanabilirler. Böylece doğum sonrası borçlanma ve askerlik borçlanmaları sürecince erken emeklilik hakkını kazanmış olurlar. Kadın ve erkek sigortalı işçiler 15 yıllık yani 3600 gün üzerinden emeklilik isteyebilirler. 3600 gün üzerinden emeklilik talep edenlerin 8 Eylül 1999 tarihinden önce giriş yapmış olmaları gerekmektedir.
Her çalışanın hayali emeklilik. Bunun için yıl, yaş ve prim şartını tamamlamak gerekiyor. Ancak bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı da sunuyor. Peki, erken emekli olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte merak edilen tüm detaylar ve erken emeklilik için 8 formül... Erken emeklilik, emeklilik şartlarını normalden daha erken sürede elde etmeye denilmektedir. Erken emekli olabilmenin de bazı şartları ve kuralları bulunmaktadır. Erken emeklilikte sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum sonrası iki yıllık sürelerini borçlanabilirler. Doğum borçlanmasının yanı sıra askerlik borçlanması da yine bilinen erken emeklilik şartlarından birisidir.