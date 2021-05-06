Kredi kartı çıkaracaklar dikkat! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! İşte aidatsız kredi kartı veren bankalar…

İş Bankası Maximum kart



İş Bankası'nın en çok sevilen kartı olan Maximum da aidatsız kredi kartları arasındadır. En çok müşteriye sahip olan Maximum İş Bankası müşterilerinin tercihinde birinci sıradadır. Maximum ile müşterilerin sahip olacakları özellikler;

Maxi Puan biriktirme,

Taksitli alışveriş imkanı,

Vadesiz hesaplarda işlem kolaylığı,

Güncel Maximum kampanyalarından yaralanma ve daha birçok seçenek İş Bankası müşterilerine sunulmaktadır.

