Kredi kartı çıkaracaklar dikkat! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! İşte aidatsız kredi kartı veren bankalar…
Yüklü miktardaki alışverişlerini takside bölerek daha rahat ödemek isteyen binlerce vatandaş kredi kartı çıkarmak istiyor fakat bir yandan da yıllık aidatı ödemek istemiyor. İlk kez ya da yeni bir kredi kartı çıkarmak isteyen vatandaşlar için aidat zorunluluğu tutmayan bankaların hangileri olduğu ve hangi çeşit kartın tercih edilmesine ilişkin bilgileri derledik. Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, TEB gibi daha pek çok seçeneğin yer aldığı aidatsız kredi kartı sçeeneklerine ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Yüklü miktardaki alışverişlerini takside bölerek daha rahat ödemek isteyen binlerce vatandaş kredi kartı çıkarmak istiyor fakat bir yandan da yıllık aidatı ödemek istemiyor. İlk kez ya da yeni bir kredi kartı çıkarmak isteyen vatandaşlar için aidat zorunluluğu tutmayan bankaların hangileri olduğu ve hangi çeşit kartın tercih edilmesine ilişkin bilgileri derledik. Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, TEB gibi daha pek çok seçeneğin yer aldığı aidatsız kredi kartı sçeeneklerine ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Bankalar yıllık hesap işletim veya kart ücreti adı altında vatandaşların çıkarttıkları kredi kartlarından yıllık aidat ücreti kesiyor. Bu ücreti ödemek istemeyen vatandaşlar aidatsiz kredi kartı veren bankaların hangileri olduğunu merak ederek arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırıyor. Özellikle alışveriş yapmayı sevenler kendilerine uygun bir kredi kartı seçmek istiyor. Aidatsız kredi kartı veren bankalar ve hangi kartlarının bu fırsata dahil olduğu ile ilgili bilgileri derledik.
Akbank Axess Free kart
Akbank Axess Free aidatsız şekilde hizmet sunan kredi kartlarından biridir. Akbank'ın en çok kullanılan Axess kartı aidatsız şekilde müşterilerinin kullanım kolaylığını arttırmaktadır. Free ayrıcalığı ile kazanılan özellikler;
Otomatik Ödeme Talimatı,
Taksit İste ve Erteleme İsteme,
Chip Para Biriktirme,
Free Bütçem Servisi ve daha birçok kolaylıktır.
Axess Free kart başvurusu için en yakın Akbank şubesine gidip müracaatta bulunabilirsiniz.
Garanti Bankası Bonus Flexi
Garanti Bankası Türkiye'de en çok tercih edilen bankaların başında gelmektedir. Aidatsız şekilde kredi kartı kullanımı sağlayan banka Bonus Flexi ile müşterilerini memnun etmeye devam etmektedir. Bonus Flexi ile müşterilerin sahip olduğu kullanım özellikleri;
Taksit Erteleme,
Taksitli Alışveriş,
Bol Bol Bonus kazanma,
Keyifli Alışveriş ve daha birçok özellik Bonus Flexi kullanıcılarına sağlanmaktadır.
Aidatsız ve masrafsız şekilde Garanti Bankası Bonus Flexi sahibi olmak için yapmak gereken en yakın Garanti Bankası şubesine başvurmaktır.
İş Bankası Maximum kart
İş Bankası'nın en çok sevilen kartı olan Maximum da aidatsız kredi kartları arasındadır. En çok müşteriye sahip olan Maximum İş Bankası müşterilerinin tercihinde birinci sıradadır. Maximum ile müşterilerin sahip olacakları özellikler;
Maxi Puan biriktirme,
Taksitli alışveriş imkanı,
Vadesiz hesaplarda işlem kolaylığı,
Güncel Maximum kampanyalarından yaralanma ve daha birçok seçenek İş Bankası müşterilerine sunulmaktadır.